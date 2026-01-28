Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων 4χρονος - Παραμένει διασωληνωμένη η 6χρονη

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται 4χρονος που νοσεί με γρίπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού που νόσησε από επιπλοκές της γρίπης Α έχει σταθεροποιηθεί.

Ο 4χρονος νοσηλεύεται στην ίδια μονάδα με την 6χρονη η οποία παραμένει διασωληνωμένη, έχοντας υποστεί σοβαρή επιπλοκή, η οποία το τελευταίο τετραήμερο νοσούσε από γρίπη.

Σε δηλώσεις του, το πρωί της Τετάρτης στο Action24, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε, ότι «δεν είμαστε βέβαιοι αν έχουμε ακόμα κορύφωση της γρίπης» και πως ανάλογα με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, μπορεί να σημειωθεί αύξηση των κρουσμάτων. Ο ίδιος δήλωσε, ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη από το ΕΣΥ και πως έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί εμβολιασμοί φέτος. Τέλος, επεσήμανε, ότι όσοι εμφανίζουν συμπτώματα όμοια με εκείνα της γρίπης, θα πρέπει να επικοινωνούν με τον γιατρό τους, ώστε να τους καθοδηγήσει κατάλληλα και όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, προλαβαίνουν ακόμη να κάνουν το εμβόλιο για τη γρίπη, το οποίο χρειάζεται έως και δύο εβδομάδες για να δράσει.

Γρίπη και ιώσεις: Τα ύποπτα συμπτώματα

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι δύο από τα συμπτώματα στα οποία πρέπει να δοθεί άμεση προσοχή είναι:

ο πυρετός που επιμένει μετά την τρίτη ημέρα

η δυσκολία στην αναπνοή

Στα συνηθέστερα κλινικά συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται: