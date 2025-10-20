Από σήμερα σε ισχύ ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025. Τα μέτρα θα ισχύουν έως και τις 24 Ιουλίου 2026.

Η εφαρμογή του Δακτυλίου καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του κέντρου, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Ανδρέα Φραντζή – Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) – και εκ νέου Λ. Αλεξάνδρας.

Ημέρες και ώρες ισχύος

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Ο Δακτύλιος δεν ισχύει τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και σε ημέρες απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Δακτύλιος: Κυκλοφορία οχημάτων

Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έως 2,2 τόνους, ισχύει η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας:

Μονές ημέρες: κυκλοφορούν οχήματα με μονό αριθμό κυκλοφορίας

Ζυγές ημέρες: κυκλοφορούν οχήματα με ζυγό αριθμό

Ποιοι εξαιρούνται

Από τα περιοριστικά μέτρα εξαιρούνται:

Οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, βάσει της ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ Β’ 5627/10.10.2024).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας gov.gr, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.

Οι παλαιές άδειες κυκλοφορίας εντός Δακτυλίου, που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, παραμένουν σε ισχύ και για τη φετινή περίοδο.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι τα πρόστιμα για παράβαση των μέτρων του Δακτυλίου είναι 200 ευρώ, ενώ συνιστάται προσοχή στις οδούς οριοθέτησης και στην τήρηση των ωραρίων.