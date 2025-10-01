Απεργία σήμερα 1η Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πώς κινούνται τα ΜΜΜ και πού πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις

Σε κλοιό 24ωρης απεργίας βρίσκεται ολόκληρη η χώρα, σήμερα 1η Οκτωβρίου.

Στην 24ωρη πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων (γιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ), οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων τους.

Απεργία σήμερα 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Με την απεργία επηρεάζονται τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το Μετρό (Γραμμές 2&3) η Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός) και το Τραμ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα προς διευκόλυνση στη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.



Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας). Το ίδιο θα ισχύσει και για τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Πιο αναλυτικά, στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Ακόμη, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Απεργία σήμερα 1η Οκτωβρίου: Η ανακοίνωση Hellenic Train και ΣΑΤΑ

Στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Η Hellenic Train ανακοίνωσε, πως λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ομοίως, το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην απεργία.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις πτήσεις

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Ωστόσο, σήμερα, κρίθηκε παράνομη, οπότε οι πτήσεις θα γίνουν κανονικά αύριο, Τετάρτη.

Σε νέα ανακοίνωση, η ΕΕΕΚ τόνισε, ότι: «Σε κάθε περίπτωση, σεβόμενη τη δικαστική απόφαση, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος αποσύρει το κάλεσμα για συμμετοχή των μελών της στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσουμε να ενημερώνουμε το κοινό, να εκφραζόμαστε δημόσια και να αγωνιζόμαστε για εκσυγχρονισμό των συστημάτων, επαρκή στελέχωση, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και την μετατροπή της Υ.Π.Α. σε έναν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας που επιτέλους να πληροί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, προς όφελος της ασφάλειας και της άνεσης του επιβατικού κοινού. Η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. θα συνεχίσει να αγωνίζεται, επιφυλασσόμενη όλων των δικαιωμάτων της, συμπεριλαμβανομένης και της προκήρυξης νέων απεργιακών κινητοποιήσεων στο άμεσο μέλλον».

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

Για την Αθήνα, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ., ενώ το ΠAME καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στις 10.00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Συγκεντρώσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Οι εργαζόμενοι, μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους, πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμα περισσότερο την αγορά εργασίας. Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα», αναφέρει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Τα αιτήματα διαμορφώνονται ως εξής: