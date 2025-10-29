Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα και αύριο - Το «ανοργάνωτο» βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται την Παρασκευή

Ανοιξιάτικος είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά, αγγίζοντας κατά τόπους τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Παρότι το ψυχρό μέτωπο που πέρασε άφησε πίσω του μια ψυχρή αέρια μάζα στα βόρεια, όπου το κρύο παραμένει αισθητό, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει σταδιακά από το μεσημέρι.

Σε αρκετές περιοχές, ο υδράργυρος θα κινηθεί υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δημιουργώντας μια σχεδόν ανοιξιάτικη αίσθηση στα τέλη Οκτωβρίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και αύριο Πέμπτη, ωστόσο, την Παρασκευή, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ενημέρωσε για ένα βαρομετρικό χαμηλό «χωρίς οργάνωση». Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του Open, «πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό που δεν έχει πολύ χαμηλή πίεση στο κέντρο του» θα προσπαθήσει να κινηθεί πιο ανατολικά. Επειδή η θάλασσα του Ιονίου είναι αρκετά ζεστή, θα δώσει αρκετές καταιγίδες στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια παράλια της Πελοποννήσου και τμήματα της Κρήτης προς τα δυτικά».

Ο καιρός της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου σύμφωνα με την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νότια.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς και στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.