Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του Γιάννη Μάλαμα

Στην αναβολή της δίκης του Γιάννη Μάλαμα, γιου του τραγουδοποιού, προχώρησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο Μάλαμας είχε συλληφθεί ύστερα από φερόμενο επεισόδιο με οδηγό ταξί και με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που κλήθηκαν στο σημείο.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης, επικαλούμενος προσωπικό κώλυμα. Απών από τη διαδικασία ήταν και ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, μεταξύ των οποίων:

βία κατά υπαλλήλων,

απλή σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων,

εξύβριση,

απειλή.

Η νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης αναμένεται να οριστεί προς τον Απρίλιο.