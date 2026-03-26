Αμπελόκηποι: Αναζητείται ψυχικά ασθενής άνδρας που τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας που φέρεται να πάσχει από προβλήματα ψυχικής υγείας, επιτέθηκε σε αστυνομικό με τσεκούρι, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν οι Αρχές μετέβησαν σε οικία επί της οδού Ροστοβίου, προκειμένου να εκτελέσουν εντολή ακούσιας νοσηλείας.

Τότε ο άνδρας τους επιτέθηκε με τσεκούρι, τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς.

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ο δράστης έχει διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές.

 


 

