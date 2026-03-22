Αμπελόκηποι: Οδηγός τράκαρε υπό την επήρεια αλκοόλ 14 σταθμευμένα οχήματα

Το βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος στο κέντρο της Αθήνας - Συνελήφθη η 40χρονη οδηγός

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Συνελήφθη 40χρονη στους Αμπελόκηπους, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και προσέκρουσε σε 14 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Mega, τράκαρε τα οχήματα στην προσπάθειά της να παρκάρει. Ο σταθμός δημοσίευσε πλάνα από κάμερα στην περιοχή, που καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης του αυτοκινήτου της γυναίκας με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία.

Δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για αρκετή ώρα, καθώς η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε μετά από αλκοτέστ στην οδηγό, ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ 0,78 ενώ το όριο είναι 0,24 mg/l.

Με πληροφορίες από Mega

 
