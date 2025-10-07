ΕΛΛΑΔΑ
Αιτωλοακαρνανία: Άνοιξε η γη δίπλα στα σπίτια - Τεράστια καθίζηση τους εδάφους μέσα σε χωριό

Οι κάτοικοι αντίκρισαν έναν κρατήρα δίπλα στα σπίτια τους - Φωτογραφίες από σημείο

Φωτ. από τον κρατήρα στο χωριό Ξηρόμερο / aixmi-news.gr
LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, καθώς οι κάτοικοι αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης έναν τεράστιο κρατήρα μέσα στο χωριό.

Όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο κρατήρας προκλήθηκε από μια επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους μέσα στο Ξηρόμερο, δίπλα ακριβώς από τα σπίτια.

Από το πρωί στο σημείο βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, Ο δήμος Ξηρομέρου από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) αλλά και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

