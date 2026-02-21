Πυροβολισμοί ανηλίκων στο Αίγιο: Συνελήφθη ένας 45χρονος

Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (21/1), από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, ο καθ' ομολογίαν δράστης των πυροβολισμών σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων το βράδυ της Παρασκευής.

Ο 45χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ομολόγησε την πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν αμέριμνοι κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος, στο Αίγιο, όταν δέχτηκαν πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο Νοσοκομείο της πόλης.

Όπως έγινε γνωστό, οι τρεις νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου, ενώ ο ένας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, με πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια του. Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες ο πυροβολισμός μοιάζει να ήταν αιφνιδιαστικός. Τα παιδιά ανέφεραν ότι δεν προηγήθηκε καμία λεκτική αντιπαράθεση ή παρατήρηση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν από ποιο σημείο προήλθαν τα σκάγια.

