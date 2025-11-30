Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις - Πού στήνουν μπλόκα σήμερα

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών εντείνονται σε όλη τη χώρα.

Στη 1 το μεσημέρι, τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα θα παραταχθούν για τη δημιουργία μπλόκων σε δύο κεντρικά σημεία: στη Νίκαια Λάρισας και στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Οι αγρότες της χώρας εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα στηθούν διάσπαρτα μπλόκα, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία συγκέντρωσης.

Η συμμετοχή αναμένεται πολύ υψηλή, καθώς στον κόμβο της Νίκαιας θα συγκεντρωθούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Στον Ε65, τη δική τους δυναμική παρουσία θα δώσουν οι αγρότες της Καρδίτσας.

Υπενθυμίζεται πως έχουν προαναγγείλει πως θα επεκτείνουν τις κινητοποιήσεις τους έως και τις 5 Δεκέμβρη.

Όπως επισημαίνουν, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν οδηγήσει χιλιάδες παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση, καθώς και των επιδοτήσεων που εκκρεμούν.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα

Μείωση του κόστους παραγωγής, που έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζητούν άμεσο εμβολιασμό των ζώων και πλήρη αποζημίωση για όσα θανατώθηκαν.