Αγρότες: Προανήγγειλαν μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου στη χώρα

Από τις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να στηθούν τα πρώτα αγροτικά μπλόκα στη χώρα, με την επέκτασή τους να προγραμματίζεται έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Στην πανελλαδική αγροτική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισα, συμμετείχαν αγρότες από πολλές περιοχές της χώρας, με βασικό θέμα τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου, ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό.

Οι Θεσσαλοί αγρότες πρότειναν τη δημιουργία ενός ενιαίου μπλόκου στον άξονα Αθήνας–Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα στησίματος μπλόκων και σε άλλα σημεία της χώρας, ώστε οι κινητοποιήσεις να αποκτήσουν πανελλαδικό χαρακτήρα.

Οι αντιπροσωπείες από άλλες περιοχές παρουσίασαν τα σχέδιά τους για τοπικές δράσεις, όπως έξοδο τρακτέρ στους δρόμους, παρεμβάσεις σε λιμάνια και άλλες μορφές διαμαρτυρίας.

Η σύσκεψη διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο να οριστούν ημερομηνίες και τρόποι δράσης ενόψει της έναρξης των κινητοποιήσεων.

Στα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, η εξασφάλιση εγγυημένων τιμών στα προϊόντα τους, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και η αντιμετώπιση της ευλογιάς που έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου.