28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα ξεκίνησε από τις 11:00 το πρωί της Τρίτης.

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας παρήλασαν, την ώρα που πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο για να παρακολουθήσει την παρέλαση.

Προηγήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.