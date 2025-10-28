ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΗΛΑΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

LifO Newsroom
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Η παρέλαση των μαθητών στην Αθήνα για τν 28η Οκτωβρίου / Φωτ.: Eurokinissi
0

Η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα ξεκίνησε από τις 11:00 το πρωί της Τρίτης.

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας παρήλασαν, την ώρα που πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο για να παρακολουθήσει την παρέλαση.

Προηγήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
28η Οκτωβρίου: Φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
 
 
 

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

Στα αποκαλυπτήρια παρέστησαν μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, εκπρόσωποι Κομμάτων, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, συνδικαλιστικών φορέων και συνάδελφοι του αστυνομικού
LIFO NEWSROOM
 
 