Ύμνοι για τον Γιώργο Λάνθιμο και το «Poor Things» από τον διεθνή Τύπο

Εγκωμιαστικά σχόλια καταγράφονται στον διεθνή Τύπο για την μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Λάνθιμου στο φεστιβάλ Βενετίας 2023.

H ιταλική εφημερίδα La Repubblica αναφέρεται με άκρως επαινετικό σχόλιο στην βράβευση της ταινίας Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου με τον Χρυσό Λέοντα της Μπιενάλε Βενετίας.

«Το ωραιότατο έργο του Λάνθιμου κέρδισε τη διεθνή έκθεση κινηματογράφου της Μπιενάλε. Η ταινία πλέον μπαίνει στην μάχη για την κατάκταση Όσκαρ», γράφει η εφημερίδα της Ρώμης, στην ηλεκτρονική της έκδοση. Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παραθέτει δήλωση του σκηνοθέτη, ο οποίος, παραλαμβάνοντας το βραβείο τόνισε ότι «το έργο αυτό παρουσιάζει την ιστορία ενός φανταστικού πλάσματος και δεν θα υπήρχε χωρίς την Έμμα Στόουν, η οποία είναι ένα άλλο φανταστικό πλάσμα. Το φιλμ αυτό είναι δικό της, χωρίς εκείνη δεν θα υπήρχε». Η ηθοποιός δεν ήταν παρούσα στη χθεσινή τελετή λήξης της Μπιενάλε Κινηματογράφου, διότι συμμετέχει στην απεργία των Αμερικανών Ηθοποιών και Σεναριογράφων.

Yorgos Lanthimos, director of POOR THINGS, accepts the Golden Lion for Best Film at #Venezia80 pic.twitter.com/BgV0C5FONT

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ιταλική Rai.

Ειδικές αναφορές στην επιτυχία του Έλληνα σκηνοθέτη και στην ταινία Poor Things για την γυναικεία ενδυνάμωση και αυτοδιάθεση έγιναν και από New York Times, Euronews, Associated Press.

“Poor Things,” directed by Yorgos Lanthimos, was awarded the Golden Lion for best film at the 80th Venice International Film Festival on Saturday. The film stars Emma Stone as a woman who goes on a sexual and philosophical journey. https://t.co/mrPi1yC4J1