Τζέιμς Κάμερον: Φτάνει με τις υπηρεσίες streaming, επιστροφή στους κινηματογράφους

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Avatar», «Avatar: Ο δρόμος του νερού», κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο box office με εισπράξεις πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μετά από λιγότερο από ένα μήνα στις αίθουσες.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον έχει σκηνοθετήσει τρεις από τις 10 μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών, συμπεριλαμβανομένων του πρώτου «Avatar» (Νο 1) και του «Τιτανικού» (Νο 3).

Όταν ρωτήθηκε από το Variety κατά τη διάρκεια του pre-show των «Χρυσών Σφαιρών» την Τρίτη πώς αισθάνεται για αυτό, ο Κάμερον άδραξε την ευκαιρία να επαινέσει την εμπειρία του κινηματογράφου και να στηλιτεύσει το streaming.

«Το βλέπω από το πρίσμα ότι γυρνάμε πίσω στους κινηματογράφους σε όλον τον κόσμο. Γυρνάνε στις αίθουσες ακόμη και στην Κίνα που έχουν ξανά μια αύξηση των κρουσμάτων COVID. Λέμε σαν κοινωνία: 'Το χρειαζόμαστε αυτό! Θέλουμε να πηγαίνουμε σινεμά' Αρκετά με τις streaming υπηρεσίες! Κουράστηκα να κάθομαι στον κ*** μου’» είπε ο γνωστός σκηνοθέτης.

James Cameron on what #Avatar's success means for the film industry: “We're back to theaters...Enough with the streaming already! I’m tired of sitting on my a--!” #GoldenGlobes https://t.co/ywZXlvQL4G pic.twitter.com/RP0IQbrxpv