Στη δημοσιότητα βγήκε πριν λίγη ώρα το πρώτο trailer του The Conjuring:The Devil Made Μe Do it, τρίτου κεφαλαίου στις περιπέτειες των παραψυχολόγων Εντ και Λορέιν Γουώρεν.

Με τα δύο Conjuring και τα δύο πρώτα Insidious, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γουάν κατάφερε να παντρέψει τον παλιομοδίτικο τρόμο με τις multiplex ευαισθησίες του σύγχρονου κοινού, αξιοποιώντας τα διδάγματα που έλαβε από παλιότερους μετρ του είδους, που συνοψίζονται στο ότι για να χτίσεις τρόμο και ατμόσφαιρα χρειάζονται δύο βασικά στοιχεία: πλήρης και ευρηματική αξιοποίηση του χώρου μέσα στο κάδρο και χειραγώγηση του φιλμικού χρόνου.

Γέννησε, επίσης, δύο franchise, με εκείνο του Conjuring να είναι το πιο κερδοφόρο χάρη στα spin-off που ξεπετάχτηκαν, από τα οποία αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε κάποιο, αυτό θα ήταν το Annabelle Comes Home(2019) που είναι χτισμένο στη λογική μιας φιλμικής βόλτας στον Πύργο του Τρόμου στο λούνα παρκ, εκεί που τα υπόλοιπα είναι σοβαροφανή. Δυστυχώς τη σκηνοθεσία του The Conjuring: The Devil Made Me Do It δεν υπογράφει ο ίδιος ο Γουάν, αλλά ο Μάικ Τσάβες, σκηνοθέτης της χειρότερης ταινίας του «διευρυμένου συμπαντος» του Conjuring, του The Curse of La Llorona(2019).

Από το ιδιαίτερα αποκαλυπτικό trailer βλέπουμε μια ταινία που επιχειρεί να συνδυάσει τον μεταφυσικό τρόμο με το δικαστικό δράμα και το αστυνομικό θρίλερ. Η προγραμματισμένη ημερομηνία εξόδου της στις ελληνικές αίθουσες είναι η 17η Ιουνίου.