Σπάνια Βίβλος αγοράστηκε στην τιμή των 23.000 λιρών - Ένα τυπογραφικό λάθος εκτίναξε την αξία της

Μια σπάνια Βίβλος 400 ετών πωλήθηκε σε δημοπρασία για το ποσό των 23.000 λιρών (περίπου 26.330 ευρώ), ποσό πέντε φορές μεγαλύτερο από την αρχική τιμή της προσφοράς.

Η Βίβλος, μία από τις πρώτες εκδόσεις του Βασιλιά Ιακώβου του 1611, αγοράστηκε από τον βιβλιοπώλη Σάιμον Φιντς από το Νόρφολκ.

Η περιζήτητη Βίβλος

Η πρώτη έκδοση είναι περιζήτητη λόγω ενός τυπογραφικού λάθους σε ένα απόσπασμα για τη Ρουθ, όπου αναγράφεται «και αυτός πήγε στην πόλη» αντί για «και αυτή πήγε στην πόλη».

Όταν ρωτήθηκε πώς ένιωσε που πλήρωσε 23.000 λίρες για ένα βιβλίο που αρχικά είχε πολύ μικρότερο κόστος, ο κ. Φιντς απάντησε: «Είναι υπέροχο. Ήμουν πραγματικά ευτυχής που πλήρωσα αυτά τα χρήματα».

Δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που αποφάσισα να οδηγήσω μέχρι το Γιορκσάιρ για να το δω από κοντά και να έχω το χρόνο να το εξετάσω προσεκτικά πριν από τη δημοπρασία. Χωρίς αυτό, πιθανότατα δεν θα είχα συμμετάσχει στη δημοπρασία. Ήμουν ενθουσιασμένος με αυτό που είδα. Είναι ένα πολύ καλό αντίγραφο, το οποίο δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις. Το γεγονός ότι λείπουν ο χάρτης και η σελίδα τίτλου δεν είναι μεγάλο πρόβλημα – υπάρχουν πολύ λίγα αντίτυπα που έχουν διασωθεί χωρίς να έχουν χάσει τον χάρτη και μερικές σελίδες».

Ένα μοναδικό λάθος

Η ειδική Κόραλι Τόμσον της Duggleby Stephenson ανέφερε πως: «Αυτή η αγγλική μετάφραση της Βίβλου ανατέθηκε προς έκδοση από τον Βασιλιά Ιάκωβο το 1604 και ήταν ένα έργο που χρειάστηκε εφτά χρόνια για να ολοκληρωθεί και στο οποίο συμμετείχαν σχεδόν 50 από τους κορυφαίους μελετητές της χώρας. Τελικά εκδόθηκε το 1611, αλλά τα πρώτα αντίτυπα που βγήκαν από τα τυπογραφεία περιείχαν τυπογραφικά λάθη, ένα από τα οποία έγινε το σήμα κατατεθέν των πρώτων αντιτύπων».

Η ίδια πρόσθεσε πως: «Το λάθος διορθώθηκε γρήγορα, αλλά οι πρώτες εκδόσεις είναι σήμερα γνωστές ως εκδόσεις 'He' ('Αυτός'), οι πιο σπάνιες, ή εκδόσεις 'She' ('Αυτή')».

Ο δημοπράτης είπε ότι το βιβλίο είχε αρχική τιμή πώλησης στις 2.000-4.000 λίρες, αλλά μια πληθώρα προσφορών εκ των προτέρων έκανε την δημοπρασία να ξεκινήσει από 10.500 λίρες και να ανέβει γρήγορα στις 23.000 λίρες.

Με πληροφορίες από το BBC

