Σίντνεϊ Σουίνι: Θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία βασισμένη σε ανάρτηση στο Reddit

Η Σίντνεϊ Σουίνι θα πρωταγωνιστήσει σε μία νέα ταινία της Warner Bros. βασισμένη σε μία ιστορία που ένας χρήστης του Reddit ανάρτησε στην πλατφόρμα πριν από τέσσερα χρόνια, όπως ανέφερε πρώτο το The Hollywood Reporter.

Η κοινότητα r/nosleep στη διαδικτυακή πλατφόρμα Reddit είναι ένα φόρουμ όπου οι χρήστες μοιράζονται τρομακτικές ιστορίες τις οποίες διηγούνται σε πρώτο πρόσωπο.

Στη συγκεκριμένη κοινότητα, οι χρήστες ενθαρρύνονται να διατηρήσουν ενθαρρύνει τον «ρεαλισμό», συμπεριφερόμενοι σαν οι ιστορίες να είναι πραγματικές.

Η ταινία θα βασίζεται σε μια από τις πιο δημοφιλείς ιστορίες της κοινότητας με τίτλο «Προσποιήθηκα ότι είμαι ένα αγνοούμενο κορίτσι για να μπορέσω να ληστέψω την οικογένειά της (I pretended to be a missing girl so I could rob her family)».

Η ιστορία ακολουθεί ένα κορίτσι που προσποιείται ότι είναι μια κόρη που αγνοείται για αρκετά χρόνια, ώστε να μπορέσει να κλέψει μια οικογένεια. Η πλοκή είναι παρόμοια με την ταινία τρόμου «Orphan» του 2009, η οποία ακολουθεί μια 33χρονη Ρωσίδα που προσποιείται ότι είναι ένα νεαρό κορίτσι, ώστε μια ανυποψίαστη οικογένεια να την υιοθετήσει.

Η Σουίνι έχει υπογράψει για να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή του έργου, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος του «Forest Gump», Έρικ Ροθ, θα επιμεληθεί το σενάριο.

Ο Τζο Κόουτ, ένας καθηγητής αγγλικών από τη Μασαχουσέτη, δημοσίευσε την ιστορία στο Reddit. Ο Κόουτ δήλωσε στην Daily Mail ότι η πρώτη του σκέψη όταν οι υπεύθυνοι ταλέντων του Χόλιγουντ επικοινώνησαν μαζί του για την ταινία ήταν: «******, τι συμβαίνει;»

Το Χόλιγουντ έχει προσπαθήσει να μεταφέρει και άλλες δημοφιλείς ιστορίες του διαδικτύου στη μεγάλη οθόνη στο παρελθόν, ελπίζοντας ότι η οικειότητα του κοινού με αυτές θα αποδώσει κέρδη στο box office.

Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες δεν ήταν εμπορικές επιτυχίες.

Το 2018, ο Ράιαν Ρέινολντς συμφώνησε να αναλάβει την παραγωγή μιας ταινίας βασισμένης σε μια ανάρτηση στο subreddit r/nosleep με τίτλο «Ο ασθενής που παραλίγο να με διώξει από την ιατρική». Η ταινία, όμως, δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Ίσως η πιο αξησημείωτη κινηματογραφική παραγωγή που προήλθε από μία διαδικτυακή ιστορία είναι η ταινία του «Slender Man» του 2018. Ο χαρακτήρας του Slender man έγινε αρχικά διάσημος από τη διάδοση ανατριχιαστικών ιστοριών σε ένα διαδικτυακό φόρουμ που ονομάζεται Something Awful.

Το 2021, η φημισμένη εταιρεία παραγωγής A24 κυκλοφόρησε επίσης το «Zola», το οποίο βασίστηκε σε μία σειρά αναρτήσεων που έγιναν στο το 20215 στο Twitter από τον A'Ziah King. Σε αυτές, η Κινγκ εξιστορούσε το ταξίδι της στη Φλόριντα για να γίνει στρίπερ.

Με πληροφορίες από Business Insider