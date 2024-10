Σίντνεϊ Σουίνι: Αγνώριστη για τον νέο της ρόλο - Θα υποδυθεί την μποξέρ Κρίστι Μάρτιν

Την μποξέρ Κρίστι Μάρτιν θα υποδυθεί η Σίντνεϊ Σουίνι, με την ηθοποιό να μοιράζεται στα social, backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Η βιογραφική ταινία, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Μισόντ, για τη Μάρτιν θα εξιστορήσει τη ζωή μιας από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες μποξέρ της δεκαετίας του 1990.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Σίντνεϊ Σουίνι στο Instagram αλλά και που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σουίνι είναι αγνώριστη, φορώντας αθλητική φόρμα και έχοντας καστανά, σγουρά μαλλιά, την ώρα που είναι στο σετ των γυρισμάτων.

Όπως εξηγεί στη λεζάντα της ανάρτησής της, ανέβασε τις φωτογραφίες εξαιτίας «μερικών παπαράτσι που κρύβονταν σε θάμνους» με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν φωτογραφίες της.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, έχω βυθιστεί στην προετοιμασία για να ζωντανέψω την ιστορία μιας απίστευτης γυναίκας, μιας αληθινής πρωταθλήτριας που έδωσε μάχες τόσο μέσα, όσο και έξω από το ρινγκ. Το ταξίδι της είναι μια απόδειξη για την ανθεκτικότητα, τη δύναμη και την ελπίδα και είναι τιμή μου να ''βάλω τα παπούτσια της'' για να μοιραστώ την ιστορία της με όλους σας» δήλωσε η πρωταγωνίστρια.

🥊 Sydney Sweeney shares first look of herself as boxer Christy Martin in the upcoming biopic. Directed by David Michôd. #ShadowBox pic.twitter.com/VkVp1nONg4

Sydney Sweeney is completely unrecognizable in her new look as famous boxer, Christy Martin.



We don't know much about the upcoming biopic, rumored to be titled "Black Bear." The film, directed by David Michôd, will also feature actors Ben Foster, Merritt Wever and Katy O’Brian. pic.twitter.com/ovLyRNESfQ