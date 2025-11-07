ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Βραβεύθηκε με τη «Λύκαινα του Καπιτωλίου» - «Με τον Μαμντάνι, να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας»

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα λιτό τρόπο, σε ένδειξη σεβασμού προς τον θάνατο εργάτη εξαιτίας της κατάρρευσης μέρους του «Πύργου των Κόμηδων»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Με τη «Λύκαινα του Καπιτωλίου», το πιο γνωστό βραβείο του δήμου της ιταλικής πρωτεύουσας, έλαβε στη Ρώμη ο διεθνούς φήμης Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Η τελετή, με απόφαση του δημάρχου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα λιτό τρόπο, σε ένδειξη σεβασμού προς τον θάνατο του εργάτη Οκτάι Στρόιτσι, του εργάτη ο οποίος την περασμένη Δευτέρα έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κατάρρευσης μέρους του «Πύργου των Κόμηδων».

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Με την εκλογή Μαμντάνι, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω τη χώρα μας»

«Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη, είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Κάθε δρόμος, κάθε πέτρα, κάθε έδεσμα διηγούνται μια ιστορία. Το ότι λαμβάνω μια αναγνώριση σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο και στον πολιτισμό, στον κινηματογράφο και στην ομορφιά, είναι πραγματικά συγκινητικό», δήλωσε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Η Ρώμη είναι κάπως σαν το Χόλιγουντ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μοναδική», πρόσθεσε.

Ο 82χρονος κινηματογραφικός αστέρας- ο οποίος είναι ιταλικής καταγωγής- αναφέρθηκε και στην πρόσφατη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης.

«Ο κόσμος άρχισε να κατανοεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Με την εκλογή του Μαμντάνι, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω τη χώρα μας. Πρέπει να ελευθερωθούμε από τον τρομερό αυτό πρόεδρο διότι εγώ, ως Αμερικανός, νιώθω πραγματική αμηχανία, ξέροντας ότι με εκπροσωπεί ένα τέτοιο άτομο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

