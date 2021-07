If you build it they will come, λέει στον Ξυπόλυτο Τζο, μια φράση που επιβεβαιώθηκε αυτό το τετραήμερο στις ελληνικές αίθουσες. Χάρη στη συσσώρευση καλού και ελκυστικού «προιόντος» κόπηκαν λίγα περισσότερα από 78.000 εισιτήρια στα ελληνικά σινεμά, το μεγαλύτερο νούμερο που είδαμε από τότε που ξέσπασε η κρίση του κορωνοϊού.

Σε συνολικά εισιτήρια νικητής αναδείχθηκε και πάλι το Λούκα της Pixar, μια ταινία που, όπως γράφαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, βάζει πλώρη για την πρώτη θέση του θερινού box-office. Σε μέσο όρο ανά αίθουσα έσκισε ο Πατέρας του Φλοριάν Ζέλερ, ίσως η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Με 657 εισιτήρια ανά αίθουσα τα 27 σινεμά που πρόβαλλαν την ταινία έμειναν κατι παραπάνω από ευχαριστημένα.

Συμπαθητικό το άνοιγμα του Black Widow με 17.734 εισιτήρια, συμπαθητικά και τα κρατήματα του Another Round που έχει φτάσει τα 23.000 εισιτήρια και αναμένουμε να ξεπεράσει τα 35.000 μέχρι το τέλος της καριέρας του στις αίθουσες – τηρουμένων των πανδημικών αναλογιών, αυτά είναι νούμερα μεγάλου hit.

Με 11.903 σύνολο το Digger είναι μεχρι στιγμής η εμπορικότερη ελληνική ταινία του καλοκαιριού, ενώ στο μέτωπο των επανεκδόσεων τα σκήπτρα κρατούν η Ερωτική Επιθυμια με σύνολο 5.371 εισιτήρια και το Μπλε Βελούδο με 3.256.

Τα εισιτήρια αναλυτικά:

1. «Λούκα», 21.476, 83 οθόνες / Σύνολο: 56.264,

2. «Black Widow», 19.451, 96 οθόνες

3. «Ο πατέρας», 17.734, 27 οθόνες

4. «Άσπρο πάτο», 6.548, 27 οθόνες / Σύνολο: 23.000

5. «Το κάλεσμα 3», 2.971, 28 οθόνες / Σύνολο: 17.509

6. «Fast & Furious 9», 1.604, 14 οθόνες / Σύνολο: 54.562

7. «Digger», 1.507, - / Σύνολο: 11.903

8. «Monday», 1.173, 7 οθόνες / Σύνολο: 15.627

9. «Κρουντς 2», 1.030, 9 οθόνες / Σύνολο: 32.684

10. «Ονειρομπελάδες», 587, 17 οθόνες / Σύνολο: 587