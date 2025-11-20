Πέθανε στα 63 ο Gary «Mani» Mounfield των Stone Roses και Primal Scream

Ο Gary «Mani» Mounfield, μπασίστας των Stone Roses και των Primal Scream και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της βρετανικής indie-ροκ σκηνής, πέθανε σε ηλικία 63 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε ο αδελφός του, ενώ καλλιτέχνες και φίλοι του εξέφρασαν δημόσια τα συλλυπητήριά τους.

Ο Mounfield υπήρξε βασικό μέλος των Stone Roses, συγκροτήματος που καθόρισε τον λεγόμενο ήχο του «Madchester» στα τέλη της δεκαετίας του ’80, συνδυάζοντας alternative rock, χορευτικούς ρυθμούς και ψυχεδελικά στοιχεία. Συμμετείχε και στα δύο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος (1989 και 1994), πριν ενταχθεί στους Primal Scream το 1996, με τους οποίους έπαιξε για περίπου 15 χρόνια.

Το συγκρότημα των Stone Roses επανενώθηκε το 2012 με τον Mounfield να επιστρέφει στη σύνθεση. Οι εμφανίσεις συνεχίστηκαν ως το 2017, όταν η μπάντα διαλύθηκε ξανά.

Ο τραγουδιστής των Stone Roses, Ian Brown, έγραψε στο X: «Rest in Peace Mani». Ο Liam Gallagher των Oasis, ανέφερε ότι βρίσκεται «σε πλήρη σοκ» και χαρακτήρισε τον Mounfield «ήρωα».

Μηνύματα συλλυπητηρίων ανάρτησαν επίσης καλλιτέχνες της ίδιας σκηνής, όπως ο Shaun Ryder και η Rowetta των Happy Mondays, καθώς και ο Tim Burgess των Charlatans, ο οποίος δημοσίευσε πρόσφατη φωτογραφία τους σε εκδήλωση για τα 63α γενέθλια του Mounfield.

Η σύζυγός του, Imelda, πέθανε τον Νοέμβριο του 2023 έπειτα από μάχη με καρκίνο του εντέρου. Το ζευγάρι είχε δίδυμα αγόρια, γεννημένα το 2013.

Πριν από τον θάνατό του, ο Mounfield είχε ανακοινώσει περιοδεία συναντήσεων με το κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό να μοιραστεί ιστορίες από την πορεία του στους Stone Roses και στους Primal Scream.

Με τον χαρακτηριστικό του ρυθμικό ήχο στο μπάσο, ο Mani θεωρείται κομβική φιγούρα για τη σκηνή του Μάντσεστερ και την εξέλιξη της brit-indie. Μαζί με τον Ian Brown, τον κιθαρίστα John Squire και τον ντράμερ Alan «Reni» Wren, συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ύφους που επηρέασε μεταγενέστερες μπάντες της δεκαετίας του ’90, από τους Oasis μέχρι τη νεότερη guitar-rock σκηνή.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Οι Stone Roses κυκλοφορούν το πρώτο τους κομμάτι μετά από δεκαετίες

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Madchester