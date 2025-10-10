ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues, Τζον Λοτζ

«Έφυγε» ξαφνικά και απρόσμενα, σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του

LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Σε ηλικία 82 ετών πέθανε ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues, Τζον Λοτζ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Η οικογένεια στην ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ο Τζον Λοτζ, «αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, πεθερός και αδελφός», «έφυγε» ξαφνικά και απρόσμενα.

«Ο Τζον έφυγε ήσυχα περιστοιχισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα και υπό τους ήχους των Everly Brothers και του Μπάντι Χόλι», σύμφωνα με την οικογένεια, αναφέροντας μουσικούς που θαύμαζε ο Λοτζ.

Ποιος ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues, Τζον Λοτζ

Γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, ο Λοτζ έγινε μέλος των Moody Blues το 1966, δύο χρόνια μετά η δημιουργία του συγκροτήματος. Μαζί τόλμησαν να απομακρυνθούν από τις αρχικές ρίζες του συγκροτήματος στο ρυθμ εντ μπλουζ προς την επικράτεια του συμφωνικού ροκ.

Ο Λοτζ παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι που αυτό σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις το 2018, μετά τη συνταξιοδότηση του Γκρέιαμ Ετζ, του τελευταίου εναπομείναντα από τα αρχικά μέλη, και το ίδιο έτος κέρδισαν μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame.

Οι Moody Blues αναγνωρίζονται ευρέως ως πρωτοπόροι του προγκρέσιβ ροκ, κυρίως μέσω της χρήσης ενορχηστρώσεων και του Mellotron, ενός ηλεκτρομηχανικού μουσικού οργάνου.

Το άλμπουμ τους (1967) «Days of Future Passed» θεωρείται ένα από τα πρώτα εννοιολογικά άλμπουμ, που συνδυάζει τη ροκ με την κλασική μουσική και περιλαμβάνει το χιτ σινγκλ «Nights in White Satin».

 
 
 
