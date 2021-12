Από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 77 χρόνων πέθανε ο κορυφαίος ηθοποιός του θεάτρου Καμπούκι και πρωταγωνιστής, μεταξύ άλλων, στο ιστορικό δράμα «Onihei Hankacho», Νακαμούρα Κιτσιεμόν (Nakamura Kichiemon).



Ο Κιτσιεμόν γεννήθηκε το 1944 και ήταν ο δεύτερος γιος του επίσης θρυλικού ηθοποιού του Καμπούκι Ματσουμότο Κοσίρο του όγδοου. Στη συνέχεια, υιοθετήθηκε από τον παππού του από την πλευρά της μητέρας του και κράτησε το δικό του επίθετο.

Wow—this epic photo book of Kabuki actor Nakamura Kichiemon II is unreal! 70 years of unmatched charisma on the stage and still entertaining!! Pro tip from the Kabuki lovers: the more you know, the more you love! #kabuki #lovejapan #japanesebooks #traditionaljapan #中村吉右衛門 pic.twitter.com/z67XnvAmgC