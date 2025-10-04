ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης

Ο Γρηγόρης Καψάλης έγινε συνώνυμο της παραδοσιακής μουσικής στα Ιωάννινα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πέθανε, σε ηλικία 96 ετών, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Γρηγόρης Καψάλης.

Ο Γρηγόρης Καψάλης έγινε συνώνυμο της παραδοσιακής μουσικής στα Ιωάννινα.

Ποιος ήταν ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης

Γεννημένος το 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, μυήθηκε στο κλαρίνο κοντά στον πατέρα και τον παππού του και στην συνέχεια μαθήτευσε στη περίφημη σχολή του Ξηρομέρου κοντά στον Βασίλη Σαλέα.

Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης μουσικής: τον Φίλιππο Ρούντα, τους Χαλκιάδες, τον Χρόνη Καψάλη και από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 αξιώθηκε να γίνει μέλος στο συγκρότημα «Τα Τακούτσια», που θεωρείται ο κυριότερος θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας παράδοσης.

Έδωσε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, καθώς και στον Ελληνισμό της διασποράς.

Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου.

Αποτύπωσε την τέχνη του σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε ταινίες ντοκιμαντέρ και στην πλούσια δισκογραφική του παραγωγή`με τη γαλλική ραδιοφωνία, τον πολιτιστικό σύλλογο Ζαγορισίων, το πνευματικό κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και με το Λύκειο Ελληνίδων.

 
 
 
