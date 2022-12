Πέθανε η ηθοποιός Kirstie Alley μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο

Η πασίγνωστη και βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Kirstie Alley πέθανε σε ηλικία 71 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Τα παιδιά της, ο 30χρονος γιος της William “True” Stevenson, και η 28χρονη κόρη της Lillie Price Stevenson εξέδωσαν ανακοίνωση στους λογαριασμούς της μητέρας τους στα social media, λέγοντας πως η Alley «έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο που μόλις πρόσφατα είχε ανακαλύψει».

«Ήταν περιτριγυρισμένη από την στενή της οικογένεια και πάλεψε με μεγάλη δύναμη, αφήνοντάς μας με τη βεβαιότητα ότι η χαρά της ζωής δεν τελειώνει ποτέ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Είμαστε ευγνώμονες στην εκπληκτική ομάδα γιατρών και νοσηλευτών του Moffitt Cancer Center για τη φροντίδα τους».

Με τον σύζυγό της Parker Stevenson, 1990

Η Alley έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό παίζοντας τον ρόλο της Rebecca Howe στην κωμική σειρά του NBC “Cheers” από το 1987 έως 1993, ρόλος για τον οποίο βραβεύτηκε με Emmy και Χρυσή Σφαίρα το 1991.

Συνέχισε πρωταγωνιστώντας σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικά σόου μεταξύ των οποίων τα Drop Dead Gorgeous, Veronica’s Closet, It Takes Two και φυσικά τη σειρά ταινιών Look Who’s Talking.

Ο στενός φίλος της και συμπρωταγωνιστής της στο «Κοίτα ποιος μιλάει», Τζον Τραβόλτα, ήταν από τους πρώτους που αποχαιρέτησαν την αγαπημένη ηθοποιό.

Με το υπόλοιπο καστ του Cheers

«Με την Kirstie είχα μία από τις πιο ιδιαίτερες σχέσεις της ζωής μου», έγραψε ο 68χρονος ηθοποιός στο Instagram. «Σε αγαπώ Kirstie. Ξέρω ότι θα ειδωθούμε ξανά».

Η Alley απέκτησε δύο παιδιά με τον Parker Stevenson, με τον οποίο έμεινε παντρεμένη από το 1983 έως το 1997. Είχε κάνει άλλον ένα γάμο με τον Bob Alley που διήρκεσε από το 1970 έως το 1977.

Η Alley θα έκλεινε τα 72 της τον επόμενο μήνα. «Ήταν εμβληματική στην οθόνη και ακόμα πιο καταπληκτική μητέρα και γιαγιά» έγραψαν τα παιδιά της.

Στα βραβεία Emmy, 1994, Πασαντίνα, Καλιφόρνια

«Το κέφι και το πάθος της μητέρας μας για τη ζωή, τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τα πολλά ζώα της, για να μην αναφέρουμε την αέναη χαρά της για δημιουργία, ήταν απαράμιλλα και μας αφήνουν έμπνευση να ζήσουμε τη ζωή στο έπακρο όπως ακριβώς έκανε και εκείνη».