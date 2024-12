Peaky Blinders: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα - Η νέα φωτογραφία από την ταινία

Η ταινία «Peaky Blinders» ολοκλήρωσε τα γυρίσματα και η παραγωγή του Netflix μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία από το πολυαναμενόμενο φιλμ.

Το «Peaky Blinders» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2025. Στο στιγμιότυπο του Robert Viglasky, εμφανίζεται ο Κίλιαν Μέρφι ως Τόμι Σέλμπι, αλλά και ο χαρακτήρας που θα υποδύεται ο Μπάρι Κίογκαν, ο πρωταγωνιστής, μεταξύ άλλων, του «Saltburn».

And that's a wrap! Filming has now completed on the Peaky Blinders film, coming to Netflix. Wishing a happy festive break to everyone, especially our wonderful cast and crew.



BTS 📸 Robert Viglasky pic.twitter.com/EKqp5Jfi9A