Οσκαρ 2024: Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ξεσήκωσε τους πάντες (και την Έμα Στόουν) με το «I’m Just Ken»

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ανέβηκε στη σκηνή της 96ης τελετής απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου προσφέροντας μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία και μεταφέροντας σε όλους το «kenergy», όπως το σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Ο ηθοποιός τραγούδησε το «I'm just Ken» του ομώνυμού του ρόλου από την blockbuster ταινία «Barbie» που τελικά πήρε το Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι (What was I made for). Μέσα σε μια έκρηξη ροζ και στρας, ο Γκόσλινγκ φορούσε γυαλιά ηλίου εμπνευσμένα από την Barbie και ήταν στο επίκεντρο της ερμηνείας που περιελάμβανε πλήθος χορευτών, συμπεριλαμβανομένων των συμπρωταγωνιστών του στην ταινία, Σιμού Λιου και Μπεν Κίνγκσλεϊ-Αντέρ, οι οποίοι όλοι υποδύθηκαν εκδοχές του Κεν στην ταινία.

Ο κιθαρίστας των Guns N' Roses, Slash, ο οποίος συνέθεσε την ενορχήστρωση του τραγουδιού, έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή για ένα καταιγιστικό σόλο κιθάρας.

Κάποια στιγμή, ο Γκόσλινγκ βγήκε στο πλήθος και βρήκε τις συμπρωταγωνίστριές του στο "Barbie", Άμέρικα Φερέα, Μάργκοτ Ρόμπι και τη σκηνοθέτιδα Γκρέτα Γκέργουικ, οι οποίες βοήθησαν τον πρωταγωνιστή να τραγουδήσει το τραγούδι του όταν τους έδειξε το μικρόφωνο.

Και καθώς περνούσε δίπλα από τη συμπρωταγωνίστριά του στο «La La Land» Έμα Στόουν, της έδωσε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει έναν στίχο - κάτι που έκανε, εντυπωσιακά, λέξη προς λέξη.

Το τραγούδι ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και ο Γκόσλινγκ είχε επίσης μαζί του έναν από τους συνθέτες του "I'm Just Ken" Mark Ronson για την ερμηνεία.

Ενώ η ερμηνεία ήταν απόλυτη επιτυχία, το τραγούδι κατέληξε να χάσει από το πρωτότυπο τραγούδι "What Was I Made For" των Billie Eilish και Finneas, ένα κομμάτι που γράφτηκε επίσης για την ταινία "Barbie".

