Όλες οι παραστάσεις του ΚΘΒΕ για τη νέα σεζόν

Με το σύνθημα «Θέατρο Παντού», το ΚΘΒΕ ανακοίνωσε τον καλλιτεχνικό του προγραμματισμό για τη σεζόν 2024-25.

Το σημείωμα του Αστέριου Πελτέκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ, αναφέρει:

ΠΑΝΤΟΥ προς κάθε κατεύθυνση γιατί ο πυρήνας του θεάτρου είναι η αλληλεπίδραση.

ΠΑΝΤΟΥ προς κάθε σημείο του ορίζοντα γιατί κάθε παράσταση είναι κι ένα ταξίδι μπροστά και πίσω από τη σκηνή. ΠΑΝΤΟΥ προς όλους και όλα γιατί με γνώμονα την εξωστρέφεια στρέφουμε το βλέμμα στο μέλλον. ΠΑΝΤΟΥ γιατί με πρώτο συνθετικό το συν- γίνεται πράξη η συνύπαρξη, η συνεργασία, η σύνδεση, η συνέχεια. ΠΑΝΤΟΥ και πάντα γιατί μπορεί η φύση του θεάτρου να είναι εφήμερη, η μαγεία του, όμως, είναι παντοτινή.

Το ΚΘΒΕ πηγαίνει το «ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΟΥ» εντός, εκτός και πέραν των «τειχών» του, «ανοίγοντας» τους ορίζοντές του με ένα πλουραλιστικό ρεπερτόριο, ελληνικό και ξένο, με νέες παραγωγές, αλλά και με παραστάσεις που αγαπήθηκαν και επανέρχονται.

Ταυτόχρονα, διευρύνει το κοινό του κι απευθύνεται σε κάθε ηλικιακή ή κοινωνική ομάδα θεατών αλλά και στη διεθνή θεατρική κοινότητα. Στόχος μας είναι η συμμετοχή όλων σε μια από κοινού προσπάθεια ανάδειξης των παραμέτρων της θεατρικής τέχνης που, εκτός από τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και συμβάλλει στην καλλιέργεια της πολιτισμικής μας ταυτότητας.

«ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΤΟΥ» με πρωτοβουλίες ενίσχυσης δεσμών, επέκτασης συνεργασιών, συμπαραγωγών με άλλα θέατρα αλλά και με ακαδημαϊκές κοινότητες, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς. Μέσω της «συνάντησης» διαφορετικών απόψεων και συν-δημιουργίας εστιάζουμε στην ουσία του θεάτρου, στη διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης για ένα θέατρο κοινωνικό και οικουμενικό, ένα θέατρο που σέβεται την ιστορία του και προχωράει μπροστά με το βλέμμα στον ορίζοντα.

Παρουσίαση καλλιτεχνικού προγραμματισμού 2024-2025

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

«ΔΟΝ ΚΑΡΛΟΣ» του Φρίντριχ Σίλλερ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Διασκευή - Δραματουργική και σκηνική επεξεργασία μετάφρασης - Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Πρεμιέρα: 9 Νοεμβρίου 2024

«ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης

Σκηνοθεσία - Χορογραφία - Σκηνικά: Κωνσταντίνος Ρήγος

Πρεμιέρα: Ιανουάριος 2025

«SILLILAB: NO DIFFERENCE BETWEEN HO HO HO!!!» της Ρούλας Πατεράκη- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία: Ρούλα Πατεράκη

Πρεμιέρα: Φεβρουάριος 2025

Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

«ΠΗΡΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ» του Βασίλη Κατσικονούρη- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Φρόσω Λύτρα

Πρεμιέρα: 4 Οκτωβρίου 2024

Λήξη παραστάσεων: 3 Νοεμβρίου 2024

«ΠΡΟΣΔΟΚΩ» του Γιώργου Βέλτσου—ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

με 3 παρεμβάσεις της Ευγενίας Βάγια

Σκηνοθεσία: Σοφία Καρακάντζα

Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός

Πρεμιέρα: 21 Νοεμβρίου 2024

«Πες μου μια λέξη» (Give me your answer, Do! ) του Μπράιαν Φρίελ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση: Έλενα Λαναρά

Σκηνοθεσία: Ευδόκιμος Τσολακίδης

Πρεμιέρα: Φεβρουάριος 2025

Βασιλικό Θέατρο

«Ο ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΤΣΟΥΑΝ» του Μπέρτολτ Μπρεχτ- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Μετάφραση: Άννυ Κολτσιδοπούλου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Πρεμιέρα: 21 Σεπτεμβρίου 2024

Λήξη παραστάσεων: 10 Νοεμβρίου 2024

«Βιρα τις αγκυρες» των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

Πρεμιέρα: 30 Νοεμβρίου 2024

«ΘΕΛΕΣΤΙΝΑ» του Φερνάντο ντε Ρόχας- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία - απόδοση κειμένου: Αστέριος Πελτέκης

Πρεμιέρα: Μάρτιος 2025

Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός

«MANOLIS / ΚΑΡΔΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΟΡΔΕΣ» - ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ένα νέο πρωτότυπο θεατρικό έργο για τον Μανώλη Χιώτη

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Πρεμιέρα: 29 Νοεμβρίου 2024

«ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Θεατρική διασκευή: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Πρεμιέρα: Μάρτιος 2025

Μονή Λαζαριστών - Μικρό Θέατρο

«ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΕΤΑ» του Ζαν Ανούιγ- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Άννα Φόνσου

Πρεμιέρα: 18 Οκτωβρίου 2024

«Η ΑΓΑΠΗ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ» της Λιλής Ζωγράφου- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διασκευή -Δραματουργική επεξεργασία: Ροδή Στεφανίδου - ΄Ενκε Φεζολλάρι

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Συμπαραγωγή ΚΘΒΕ με το ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρεμιέρα: Αίθουσα Τέχνης -Κοζάνη: 15 Νοεμβρίου 2024

Πρεμιέρα -Θεσσαλονίκη: 6 Δεκεμβρίου 2024

«Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ» του Χάρολντ Πίντερ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία - Μουσική επιμέλεια: Πέρης Μιχαηλίδης

Πρεμιέρα: Ιανουάριος 2025

«ΞΑΝΘΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑ» του Μίνο Μπελέι - ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Πρεμιέρα: Μάρτιος 2025

«ΟΤΑΝ ΧΑΜΗΛΩΣΕ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ» του Μιχαήλ Άνθη- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιουρτσίδης

Πρεμιέρα: Απρίλιος 2025

Παιδική Σκηνή - Βασιλικό Θέατρο

«FAKE NEWSICAL. Παρ@μυθομπερδέματα!» των Στάθη Παχίδη και Σταυρούλας Παγώνα – ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Εύη Σαρμή

Βασιλικό Θέατρο

Πρεμιέρα: 29 Σεπτεμβρίου 2024

Λήξη παραστάσεων: 22 Δεκεμβρίου 2024

«ΠΟΛΥΞΕΝΗ» της Στέλλας Μιχαηλίδου- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου

Βασιλικό Θέατρο

Πρεμιέρα: Ιανουάριος 2025

Εφηβική Σκηνή - Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός)

#letsparty- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σύλληψη - Δραματουργία - Σκηνοθεσία: Στέλιος Χατζηαδαμίδης

Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός

Πρεμιέρα: 10 Δεκεμβρίου 2024