Οι ταινίες που θα δούμε από την Πέμπτη 01/07 στα σινεμά

Πρεμιέρα για τις κλειστές αίθουσες σήμερα, στις οποίες αναμένονται να κυριαρχήσουν δύο ταινίες. Το The Conjuring:The Devil Made me Do it, ένα πολύ κατώτερο των προηγούμενων τρίτο μέρος της σειράς τρόμου που γέννησε σειρά από spin-off, και το Luca της Pixar, μια πολύχρωμη, καλοκαιρινή animated εξόρμηση στη Βόρεια Ιταλία με ήρωες δυο νεαρούς φίλους που κρύβουν ένα μαγικό μυστικό από τους μισαλλόδοξους συγχωριανούς τους.

Ο οσκαρικός θρίαμβος του Τόμας Βιντερμπεργκ Another Round έρχεται επιτέλους στις αίθουσες για να ξεσηκώσει τους σινεφίλ με το φινάλε του, στο The Marksman ο Λίαμ Νίσον εμφανίζεται για δεύτερη φορά μέσα στο καλοκαίρι σε μια περιπέτεια, με τη συγκεκριμένη να παραπέμπει αμυδρά στον ιστγουντικό Τέλειο Κόσμο, ενώ οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μόργκαν Φρίμαν και Τόμι Λι Τζόουνς συνεργάζονται επί της οθόνης στη μαύρη κωμωδία The Comeback Trail.

Στο μέτωπο των επανεκδόσεων τρεις ταινίες διεκδικούν την προτίμηση του κοινού. Ο Γουόνγκ Καρ Βάι με το μεγαλόσχημο, υπερφιλόδοξο και ακαταμάχητα γοητευτικό 2046 του, άτυπο σίκουελ της Ερωτικής Επιθυμίας που συνεχίζει να προβάλλεται στις αίθουσες. Οι μοντερνισμοί του Pierrot le Fou, αυτού του εμβληματικού τίτλου της nouvelle vague, επανέρχονται στις ελληνικές αίθουσες και τέλος το Howards End του Τζέιμς Άιβορι που θα δώσει μια γερή δόση βρετανικής κομψότητας σε όσους την χρειάζονται.

The Conjuring:The Devil Made me Do it

Ο Λίαμ Νίλσον στο The Marksman