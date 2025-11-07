Οι φωτογραφίες του Roger Ballen στο Μπενάκη και πολύ θέατρο



ΘΕΑΤΡΟ

Cow | Deer

Το Εθνικό Θέατρο συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Royal Court Theatre και παρουσιάζει το πρωτοποριακό έργο των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson. Μετά τη θριαμβευτική της πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου με βρετανικό θίασο, η παράσταση κάνει πρεμιέρα με ελληνικό τετραμελές ensemble, προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης και εξερεύνησης του «πέρα από τον άνθρωπο» κόσμου. Την ελληνική εκδοχή της παράστασης υπογράφει ως συνεργάτιδα στη σκηνοθεσία η Ειρήνη Φαναριώτη μαζί με τους/τις τέσσερις Έλληνες/Ελληνίδες ερμηνευτές/ερμηνεύτριες.

7/11-1/1/2026, Εθνικό Θέατρο, Αγ. Κων/νου 22-24, Τετ., Κυρ.: 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: 5-22 ευρώ

Ισμήνη

Η Ισμήνη είναι περισσότερο γνωστή από την τραγωδία του Σοφοκλή, Αντιγόνη, στην οποία φοβάται να βοηθήσει την αδελφή της να θάψει τον νεκρό τους αδελφό, Πολυνείκη, λόγω της απαγόρευσης του Κρέοντα. Για την παρουσία της δεν υπήρχε καμία μυθολογική αναφορά, μέχρι τη στιγμή που έγινε πηγή έμπνευσης για τον Γιάννη Ρίτσο.

6/11-18/12, θέατρο Δρόμος, Αγ. Μελετίου, 25 & Κυκλάδων, Πέμ. 21:15, είσοδος: 5-14 ευρώ

Μπλε υγρό

Ένα μπλε υγρό που γίνεται αγωνία, ανάμνηση, οικογένεια, πόλη. Ένα κομμάτι ζωής που κολλάει πάνω μας. Το ομώνυμο βιβλίο της Βίβιαν Στεργίου, που έχει τιμηθεί με το βραβείο «Μένης Κουμανταρέας» της Εταιρείας Συγγραφέων, ζωντανεύει στη σκηνή σε σκηνοθεσία και δραματοποίηση του Κώστα Κουτρούλη, και μεταμορφώνεται σε μια παράσταση με «street» διάθεση, hip pop ρυθμό και νεανική ενέργεια.

6/11-27/12, Χώρος Κ4, Βεΐκου 28, Κουκάκι, πλησίον μετρό Ακρόπολη και Συγγρού-Φιξ, Πέμ., Σάβ. 21:00, είσοδος: 10-13 ευρώ

Εγώ κι Εσύ

Μια ωδή στην ανθρώπινη σύνδεση αλλά και στη δύναμη της τέχνης να επικοινωνεί με τον πυρήνα της ύπαρξής μας.

Το βραβευμένο έργο της εξαιρετικά ταλαντούχας και πολυανεβασμένης Λόρεν Γκάντερσον, μίας από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές του αμερικανικού θεάτρου, παρουσιάζεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια ωδή στην ανθρώπινη σύνδεση αλλά και στη δύναμη της τέχνης να επικοινωνεί με τον πυρήνα της ύπαρξής μας, αποκαλύπτοντάς μας όσα εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να εκφράσουμε.

7-30/11, Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», Πειραιώς 206, Ταύρος, Παρ.-Σάβ. 20:30, Κυρ.: 18:30, είσοδος: από 15 ευρώ

Ο ομφαλός της γης

Ένα έργο-κάλεσμα για τη σωτηρία του πλανήτη.

Ένα έργο-κάλεσμα για τη σωτηρία του πλανήτη, βασισμένο στο ομώνυμο κείμενο του ταλαντούχου Γερμανού συγγραφέα Φινκ Κλάιντχοϊ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο διακεκριμένος σκηνοθέτης, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Θεάτρου (ΕΓΘ) Κώστας Παπακωστόπουλος, ο οποίος γιορτάζει φέτος με το θεατρικό του σχήμα 35 χρόνια δημιουργικής πορείας στην Κολωνία.

7/11, 20:30, Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-15 ευρώ

Η κουζίνα

Το εμβληματικό έργο του Άρνολντ Γουέσκερ, ένα από τα σημαντικότερα δείγματα του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου, έρχεται στην Αθήνα. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών, με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Γραμμένο το 1956, το έργο έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο –από τη Βραζιλία μέχρι την Ιαπωνία– και έχει μεταφερθεί δύο φορές στον κινηματογράφο και δύο στην τηλεόραση. Σήμερα, παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ, φωτίζοντας με κυνισμό και ευαισθησία το υπαρξιακό αδιέξοδο των ανθρώπων στην παγκόσμια εργασιακή ζούγκλα.

7/11-21/12, θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, Τετ., Κυρ. 20:00, Πέμ.- Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00, 21:00, είσοδος: 20 ευρώ

Απόψε κανείς δεν πεθαίνει

Δύο συγγραφείς, μια σκηνοθέτις και έξι ηθοποιοί επιδίδονται σε μια μακρά διαδικασία έρευνας και συλλογικής δημιουργίας μέσα από αυτοσχεδιασμούς και βιωματικό υλικό. Μέσα από τις έννοιες του σεξ, της βίας, της εξουσίας, της πίστης και της αγάπης, η παράσταση ξετυλίγει ένα πολυφωνικό μωσαϊκό σύγχρονων ιστοριών. Το αποτέλεσμα είναι μια ζωντανή, άμεση δραματουργία, που πατά πάνω στο σήμερα και συνομιλεί με τον θεατή σε προσωπικό επίπεδο.

7/11-11/1/2026, θέατρο Μπέλλος, Κέκροπος 1, Πλάκα, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 18:00, είσοδος: από 9 ευρώ

Ερρίκος Ε’

Ο Αλέξανδρος Διαμαντής μεταφράζει και σκηνοθετεί τον Ερρίκο Ε’ του Σαίξπηρ. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο θεατρικό γεγονός, καθώς το κορυφαίο αυτό έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 85 χρόνια και μάλιστα σε μια νέα, πλήρη μετάφραση, η οποία και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κάπα. Η προηγούμενη φορά που ο Ερρίκος Ε’ ανέβηκε στην ελληνική σκηνή ήταν από το Εθνικό Θέατρο, τον Μάρτιο του 1940, μερικές εβδομάδες πριν από τη ναζιστική εισβολή, ως μια ύστατη, θεατρική πράξη εμψύχωσης.

7/11-18/1, θέατρο Σημείο, Χαριλάου Τρικούπη 4 (πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο), Καλλιθέα, Παρ.-Σάβ. 20:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 6-16 ευρώ

Ταρτούφος

Τέσσερις αιώνες μετά τη γέννηση του Μολιέρου, ο αμείλικτος καθρέφτης που ύψωσε απέναντι στην ανθρώπινη υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα πάθη παραμένει εξίσου αιχμηρός και επίκαιρος. Οι αποκαλούμενες «σκοτεινές» του κωμωδίες συνδυάζουν το σατιρικό στοιχείο με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα. Ο Ταρτούφος ζωντανεύει στη σκηνή υπό τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου.

7/11-21/12, θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42-46, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: από 20 ευρώ

Ένας ξένος

Mια αφηγηματική απόδοση του Ξένου με πρωτότυπη ζωντανή μουσική από τον ΜadebyGrey. Μετά από έρευνα του έργου του Καμί και της σχέσης του με τον υπαρξισμό, η ομάδα Caelum με άξονα τον λόγο, το σώμα και τη μουσική επιχειρεί να μεταφέρει στη σκηνή την πορεία ενός ανθρώπου από την αρχή της ασυνειδητότητάς του μέχρι την απόλυτη ελευθερία του.

8/11-14/12, θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Σάβ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Συμπόσιο

Το αριστουργηματικό φιλοσοφικό κείμενο του Πλάτωνα (427 π.Χ.-347 π.Χ.) εξετάζει τις πολλαπλές όψεις του Έρωτα σ’ ένα εορταστικό συμπόσιο. Οκτώ πρόσωπα εγκωμιάζουν τον Έρωτα. Οκτώ εγκώμια φανερώνουν τις τάσεις της κοινωνίας για το θέμα στην Αθήνα της εποχής. Η ευθυμία της συντροφιάς αποτελεί το φόντο που τονίζει αντιθετικά τη μεγάλη σοβαρότητα του λόγου του μυστικιστή Σωκράτη.

8/11-14/12, θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Μακρυγιάννη, Πέμ.-Σάβ. 19.00, Κυρ. 18:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

Endgame

Η παράσταση, βασισμένη στην αιχμηρή και τρυφερή γραφή της Γλυκερίας Μπασδέκη, φέρνει στη σκηνή μια πολυφωνική ιστορία για το τέλος του κόσμου. Ο κόσμος τελειώνει σε τέσσερις ημέρες και επτά λεπτά. Μέχρι τότε, τέσσερις γυναίκες καταφεύγουν σε ένα υπόγειο, ηχογραφώντας ιστορίες για έναν μελλοντικό αρχαιολόγο. Μικρές εξομολογήσεις, αστείες, ωμές και ανθρώπινες, συνθέτουν ένα σκηνικό μωσαϊκό όπου το χιούμορ, η αγωνία και ο έρωτας συναντούν την απώλεια και την ανάγκη για λύτρωση.

9/11/2025-8/2/2026, θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Κεραμεικός, Κυρ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Les Grands Ballets Canadiens

Οι χορευτές του φημισμένου καναδικού συγκροτήματος επιστρέφουν στην Αθήνα. Στην καρδιά της παγκόσμιας σκηνής του χορού ξεχωρίζουν εδώ και δεκαετίες για τη μοναδική τους ικανότητα να γεφυρώνουν το κλασικό με το σύγχρονο. Από την ίδρυσή τους, έχουν υπηρετήσει με συνέπεια το πλούσιο ρεπερτόριο του μπαλέτου, παραμένοντας πιστοί στην τεχνική αρτιότητα και την καλλιτεχνική φινέτσα του κλασικού χορού, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν διαρκώς νέους δρόμους με έργα σύγχρονων χορογράφων και ανανεωτικές προσεγγίσεις.

7-9/11, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, είσοδος: 15-55 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δεν είμαι αυτό που βλέπεις

Ο Foti Kllogjeri ζητά να ανακαλύψουμε αυτό που κρύβεται μέσα στα έργα του και όχι αυτό που παρουσιάζεται εκ πρώτης όψεως.

Ο Foti Kllogjeri επιστρέφει με μια νέα σειρά έργων μέσω της οποίας αναζητά τη γνήσια εικόνα του εαυτού μας, στο πλαίσιο του σύγχρονου αστικού κόσμου, που ακροβατεί μεταξύ της πραγματικότητας και της ψευδαίσθησης της τεχνολογίας. Ο καλλιτέχνης ζητά να ανακαλύψουμε αυτό που κρύβεται μέσα στα έργα του και όχι αυτό που παρουσιάζεται εκ πρώτης όψεως.

6-29/11, Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη (μετρό Ακρόπολη), Τρ., Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Τετ., Σάβ.: 10:00-18:00

Bouquets of Memory

Οι ζωγραφικές φόρμες της Γκινάκη, πότε πιο αφηρημένες, πότε πιο γήινες και σαφείς, είναι πάντα ιδιαίτερες και ξεχωριστές.

Η Αναστασία Γκινάκη μάς καλεί να βυθιστούμε ή και να πετάξουμε μαζί της πάνω από τα σύμβολά της, να μοιραστούμε τις υφές τους, να τα δούμε και να τα χαϊδέψουμε. Η όραση και η αφή είναι τα μέσα της σύνδεσης με την τέχνη της. Άλλοτε μοιάζουν να κινούνται μέσα στο νερό, ενώ άλλες φορές αιωρούνται στον αέρα. Οι ζωγραφικές φόρμες της, πότε πιο αφηρημένες, πότε πιο γήινες και σαφείς, είναι πάντα ιδιαίτερες και ξεχωριστές.

6-22/11, Genesis Gallery, Ιπποκράτους 121

Shadows of the Mind

Η έκθεση αποτυπώνει το διαρκές ενδιαφέρον του φωτογράφου Roger Ballen για το περιθώριο της Νότιας Αφρικής και την εξέλιξη της προσωπικής αισθητικής του στη διάρκεια πέντε δεκαετιών. Έργα από επτά φωτογραφικές σειρές του Ballen, που ξεκινούν από τις απομακρυσμένες κοινότητες της Νότιας Αφρικής και το εσωτερικό των φτωχικών κατοικιών με τους ενοίκους τους, περνώντας στην απεικόνιση των «ξεχασμένων» φτωχών λευκών σε μια περίοδο αγώνα κατά του απαρτχάιντ και συνεχίζοντας με στημένα πορτρέτα στο Γιοχάνεσμπουργκ, για να καταλήξουν σε έρημα κτίρια, αποθήκες, καταλήψεις. Η φωτογραφία του πλάθει τη μοναδική αισθητική Ballenesque.

6/11-25/1/2026, Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι

Nature inside the walls

Μια διατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Πάτσιου και του Μάριου Φούρναρη που επιμελείται η Νίνα Φραγκοπούλου, δρ. Θαλάσσιας Βιολογίας. Η έκθεση αυτή διερευνά την αστική βιοποικιλότητα μέσω της αλληλεπίδρασής της με την πόλη, τη μηχανή και την ανθρώπινη αντίληψη. Επίσης, φέρνει σε διάλογο τα έργα των καλλιτεχνών με τα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, από τη συλλογή του Μουσείου Ηρακλειδών.

7/11-18/1/2026, Μουσείο Ηρακλειδών, Ηρακλειδών 16, Θησείο, Τετ.-Παρ. 13:00-18:00, Σάβ.- Κυρ. 10:00-18:00

Ελληνικός μήνας στο Λονδίνο: 50 χρόνια μετά

Η ιστορικής σημασίας διοργάνωση «Greek Month in London» πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1975. Πενήντα χρόνια μετά, το ΕΜΣΤ παρουσιάζει μια επετειακή έκθεση που εστιάζει στο εικαστικό τμήμα της, το οποίο περιλάμβανε δύο εκθέσεις, τη «Four Painters of 20th Century Greece» και την «Eight Artists, Eight Attitudes, Eight Greeks». Την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν ο αναγνωρισμένος διεθνώς Έλληνας επιμελητής Χρήστος Ιωακειμίδης (1932-2017) και ο Norman Rosenthal, γνωστός Βρετανός ιστορικός της τέχνης.

8/11-31/12, ΕΜΣΤ-Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ), είσοδος: 5-10 ευρώ

Θαλασσόκαμπος

Η έκθεση «Θαλασσόκαμπος», σε επιμέλεια της Δανάης Γιαννόγλου και της Κυβέλης Μαυροκορδοπούλου, είναι το αποτέλεσμα της δεύτερης ανοιχτής πρόσκλησης του ΕΜΣΤ για την επιμέλεια ομαδικής έκθεσης. Η έκθεση δανείζεται τον τίτλο της από την ομώνυμη συλλογή της Αμερικανίδας ποιήτριας H.D. (1886-1961). Συγκεντρώνει έργα που ενσωματώνουν και συνάμα απεικονίζουν φυσικά τοπία και τις απροσδιόριστες ανθρώπινες παρεμβάσεις που αυτά προδίδουν.

8/11-31/12, ΕΜΣΤ-Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ), είσοδος: 5-10 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Eden Live presents Verses GT/Jacques Greene & Nosaj Thing

Για περισσότερο από μία δεκαετία, ο Jacques Greene διαμορφώνει και επαναπροσδιορίζει τη house μουσική, οδηγώντας την σε υπέροχες και αινιγματικές κατευθύνσεις. Με έναν βαθιά συναισθηματικό και καθηλωτικό ήχο, έχει διαμορφώσει ένα σύγχρονο μανιφέστο για το τι μπορεί να εκφράσει η club, η ηλεκτρονική, η dance και η ambient μουσική. Μαζί του ο Nosaj Thing, που έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συνύπαρξη του hip hop, της electronica, των soundscapes και της dance, γνωστός για τα εντυπωσιακά, πολυαισθητηριακά live sets του.

7/11, 21:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: από 21 ευρώ

Elucid (Armand Hammer)

Γεννημένος στο Κουίνς και μεγαλωμένος στο Λονγκ Άιλαντ, ο ράπερ και παραγωγός Elucid βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αβανγκάρντ σκηνής της Νέας Υόρκης πάνω από μια δεκαετία. Η ίδια ξεχωριστή αύρα τον ακολούθησε και το 2013, όταν ένωσε τις δυνάμεις του με τον επίσης αντισυμβατικό Billy Woods, σχηματίζοντας το ντουέτο Armand Hammer. Μαζί δημιούργησαν μια δισκογραφία τόσο στιβαρή, που μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε οποιοδήποτε άλλο δίδυμο της hip-hop ιστορίας. Support: Dim Goblin.

8/11, 21:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: από 18 ευρώ

Turbonegro

Oι Turbonegro επιστρέφουν στην Αθήνα! Ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα που έχει αναδείξει η Νορβηγία, γνωστό για την αχαλίνωτη on-stage ενέργεια, το προκλητικό στυλ και τα instant-hits / anthems που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά, έρχεται για μία βραδιά χάους, ιδρώτα και rock'n'roll ευφορίας.

9/11, 21:00, Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32-34, είσοδος: 45 ευρώ