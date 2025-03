Οι «απάτες» των Όσκαρ 2025 με Κίραν Κάλκιν, Ζόι Σαλντάνα και Αριάνα Γκράντε 

Ανάμεσα στις πολλές διαμάχες της φετινής κούρσας για τα Όσκαρ 2025, ορισμένοι πιστεύουν ότι κάποια από τα φαβορί για τα βραβεία υποκριτικής βρίσκονται σε λάθος κατηγορία.

Η φετινή κούρσα για τα Όσκαρ 2025 ήταν σοκαριστικά χαοτική, με το ιστορικό μιας ηθοποιού με αμφιλεγόμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από δύο σκηνοθέτες να αποκαλύπτεται - μεταξύ άλλων «σκανδάλων».

Μήπως όμως το μεγαλύτερο «σκάνδαλο» στα φετινά Όσκαρ είναι αυτό με τις κατηγορίες; Κάποιοι από τους ηθοποιούς είναι υποψήφιοι σε κατηγορίες όπου πολλοί πιστεύουν ότι δεν ανήκουν πραγματικά. «Απόλυτη απάτη κατηγορίας (category fraud)» είπε ένας χρήστης του X, για τον Κίραν Κάλκιν στην κατηγορία β' ανδρικού ρόλου για το A Real Pain. «Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την τρέλα με το category fraud», γράφει ένας άλλος, αναφερόμενος στην υποψηφιότητα του Κάλκιν αλλά και της Ζόι Σαλντάνα για το β' γυναικείου ρόλου για το Emilia Pérez. «Και υπάρχουν πολλές άλλες τέτοιες αναρτήσεις» γράφει το BBC και συμπληρώνει: «Ο Kyle Wilson σε ένα άρθρο στο The Ringer τον Νοέμβριο γράφει ότι «αυτή είναι "η σεζόν με τις περισσότερες απάτες στην ιστορία των Όσκαρ"».

«Ωστόσο, δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Κανείς δεν κατηγορεί κανέναν ότι διέπραξε πραγματική απάτη», τονίζει το BBC. Η πρακτική για την οποία μιλούν όσοι αναφέρονται σε απάτη είναι απλώς ένας εδραιωμένος τρόπος για να αυξηθούν οι πιθανότητες των ηθοποιών να κερδίσουν ένα Όσκαρ (ή ένα Bafta ή μια Χρυσή Σφαίρα), τοποθετώντας τον έναν πρωταγωνιστή σε μια κύρια κατηγορία ερμηνείας και τον άλλο στη δεύτερη, αντί να τους βάλει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ο Νέιτ Τζόουνς στο Vulture το έχει αποκαλέσει «κατανοητό μέρος του παιχνιδιού». Αλλά ο Michael Schulman, ο συγγραφέας του Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat and Tears, λέει στο BBC ότι «η απάτη σε κατηγορίες είναι ιδιαίτερα κατάφωρη φέτος».

Οι ταινίες που επικρίνονται είναι οι προαναφερθείσες Emilia Pérez και A Real Pain, καθώς και το Wicked, οι οποίες βρίσκονται και στη σύντομη λίστα για την καλύτερη ταινία. Και στις τρεις ταινίες κυριαρχούν ζευγάρια ηθοποιών του ίδιου φύλου που πρωταγωνιστούν σχεδόν ισοδύναμα και όχι σε πρωταγωνιστικούς και δεύτερους ρόλους.

Για παράδειγμα, όταν το Wicked ήταν σόου στο Μπρόντγουεϊ, οι ηθοποιοί που έπαιζαν την Elphaba και την Galinda, η Idina Menzel και η Kristin Chenoweth, ήταν και οι δύο υποψήφιες για το βραβείο Tony για την καλύτερη ηθοποιό σε μιούζικαλ, οπότε θα φαινόταν λογικό οι ηθοποιοί που υποδύονται την Elphaba και την Galinda στην προσαρμογή του έργου για τη μεγάλη οθόνης, η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε, να είναι επίσης συνυποψήφιες στην ίδια κατηγορία.

Αλλά δεν έχει συμβεί αυτό. Στα Όσκαρ 2025 και στα Bafta, η Ερίβο έχει προταθεί ως πρωταγωνίστρια και η Γκράντε ως δεύτερος ρόλος.

Κάποιοι λένε ότι οι κατηγορίες που καταλαμβάνουν τα δύο αστέρια της Emilia Pérez είναι ακόμη πιο αμφισβητήσιμες. Η ταινία μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ των χαρακτήρων που υποδύονται οι Σαλντάνα και η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – και σύμφωνα με τον Matthew Stewart, ο οποίος έχει αναλύσει τα νούμερα για το Screen Time Central, η Σαλντάνα είναι στην οθόνη ή/και στο soundtrack για 57 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ή για το 43,69% της ταινίας, που είναι ελαφρώς περισσότερο κατά 25 δευτερόλεπτα από τη Γκασκόν, που εμφανίζεται επί της οθόνης για το 39,54% της ταινίας - Και όμως είναι η Γκασκόν έχει προταθεί για Όσκαρ και Bafta πρωταγωνιστικού ρόλου, και η Σαλντάνα για τον β' ρόλο.

Αλλά η υποτιθέμενη «απάτη με τις κατηγορίες» με την οποία πραγματικά απορούν οι δημοσιογράφοι του κινηματογράφου και οι σχολιαστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφορά τον Κάλκιν στο A Real Pain. Ο Stewart υπολόγισε ότι ο Τζέσε Άισενμπεργκ έχει περισσότερο χρόνο στην οθόνη (62 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα) από τον Culkin (58 λεπτά και έξι δευτερόλεπτα), αλλά η ταινία προφανώς αφορά τη σχέση μεταξύ δύο ξαδέρφων που είναι σχεδόν πάντα μαζί στην οθόνη.

Είναι τόσο συμπρωταγωνιστές όσο ήταν η Τζίνα Ντέιβις και η Σούζαν Σάραντον στο «Θέλμα και Λουίζ» – και ωστόσο, ενώ Ντέιβις και Σάραντον ήταν και οι δύο στη υποψήφιες για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 1992, ο Κάλκιν έχει προταθεί ως β' ανδρικού ρόλου στα Όσκαρ και στα Baftas, φέτος. Πέρυσι, ο Κάλκιν κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης ερμηνείας για άνδρα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά - δράμα, για την ερμηνεία του Ρόμαν Ρόι του Succession - ο "αδερφός" του στην οθόνη Τζέρεμι Στρονγκ, ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία.

«Δεν υπάρχουν επίσημοι κανόνες που να οριοθετούν το προβάδισμα έναντι της υποστηρικτικής απόδοσης και τα μέλη της Ακαδημίας μπορούν να ψηφίσουν όπως θέλουν», λέει ο Schulman. «Στην πράξη, ωστόσο, οι ηθοποιοί και τα στούντιο επιλέγουν πώς θα τοποθετήσουν το καστ, μέσω διαφημίσεων "For Your Consideration" και παρόμοιες τακτικές. Η τοποθέτηση είναι συχνά στρατηγική, έτσι ώστε δύο συμπρωταγωνιστές να μην μοιράζουν την ψήφο ή έτσι ένας ημι-πρωταγωνιστής να μπορεί να εκτοξευθεί στην υποστηρικτική κούρσα».

Αξίζει να θυμηθούμε ότι ούτε η Ντέιβις ούτε η Σάραντον κέρδισαν Όσκαρ για τη Θέλμα και Λουίζ, οπότε το γεγονός ότι ήταν αντιμέτωπες μπορεί πράγματι να «χώρισε» την ψηφοφορία.

