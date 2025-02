Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ κυκλοφόρησε τραγούδι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον από το νέο του άλμπουμ

Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ, γνωστός ηθοποιός και μουσικός, κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι σε συνεργασία με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του "Still Blooming".

Το κομμάτι "The Best Is Yet To Come", που έχουν ερμηνεύσει στο παρελθόν θρύλοι όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Τόνι Μπένετ, αποτελεί μία από τις πολλές jazz διασκευές του άλμπουμ, το οποίο ηχογράφησε με το συγκρότημά του The Mildred Snitzer Orchestra.

Ο Γκόλντμπλουμ αποκάλυψε ότι η ιδέα της συνεργασίας γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας "Asteroid City", στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν. Της μίλησα για το άλμπουμ και εκείνη με ρώτησε: 'Πότε θα μου ζητήσεις να τραγουδήσω;'", δήλωσε ο Γκόλντμπλουμ. "Ήταν τιμή μου και αμέσως προχωρήσαμε στην ηχογράφηση".

Εκτός από τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το άλμπουμ περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές συνεργασίες, όπως με τη Σίνθια Ερίβο στο "We’ll Meet Again" και την Αριάνα Γκράντε στο "I Don’t Know Why (I Just Do)".

Ένα άλμπουμ αφιερωμένο στη χρυσή εποχή της jazz

Το "Still Blooming" αντλεί έμπνευση από τη Χρυσή Εποχή του Μπρόντγουεϊ και το Great American Songbook, τη συλλογή κλασικών τραγουδιών της αμερικανικής pop και jazz μουσικής, που διαμόρφωσαν το μουσικό τοπίο από τη δεκαετία του 1920 έως σήμερα.

Ο Γκόλντμπλουμ, λάτρης της jazz από νεαρή ηλικία, έχει αναφέρει ότι ο πρώτος καλλιτέχνης που τον ενέπνευσε ήταν ο πιανίστας και τρεις φορές υποψήφιος για Grammy, Έρολ Γκάρνερ.

"Ο πατέρας μου έφερε στο σπίτι το άλμπουμ του Γκάρνερ Plays Misty μόλις κυκλοφόρησε. Ενθουσιάστηκα και από τότε ξεκίνησα να παίζω τζαζ στο πιάνο", δήλωσε σε συνέντευξή του στην Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.