Ο Stephen Graham καλεί πατέρες να γράψουν στους γιους τους για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Stephen Graham, γνωστός από τη σειρά του Netflix «Adolescence» (Εφηβεία), ανακοίνωσε ένα νέο κοινωνικό πρότζεκτ που καλεί πατέρες σε όλο τον κόσμο να γράψουν προσωπικές επιστολές στους γιους τους για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας.

Οι επιστολές θα συγκεντρωθούν σε ένα βιβλίο με τίτλο Letters to Our Sons, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury τον Οκτώβριο του 2026.

Το πρότζεκτ, που συντονίζει η ψυχολόγος Όρλι Κλάιν μαζί με τον Γκρέιαμ, στοχεύει να δημιουργήσει έναν ειλικρινή διάλογο γύρω από τη σύγχρονη ανδρική ταυτότητα και τη σχέση πατέρα–γιου.

«Υπάρχει ίσως μεγαλύτερη από ποτέ απόσταση ανάμεσα στους πατέρες και τους γιους», δήλωσε ο Γκρέιαμ. «Θέλουμε να ακούσουμε ιστορίες από κάθε είδους άνδρες — νέους πατέρες, απόντες πατέρες, εκείνους που υπήρξαν παρόντες αλλά ποτέ πραγματικά εκεί, πατέρες που έχασαν ή που απλώς θέλουν να πουν “σ’ αγαπώ”».

Οι συμμετοχές ανοίγουν από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και θα παραμείνουν ενεργές έως τις 12 Ιανουαρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του πρότζεκτ. Επιλεγμένες επιστολές θα δημοσιευτούν στο βιβλίο, μαζί με κείμενα του ίδιου του Γκρέιαμ και άλλων γνωστών προσωπικοτήτων.

Η συνέχεια του «Adolescence»

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά την επιτυχία της μίνι σειράς Adolescence, που ο Γκρέιαμ συνδημιούργησε για το Netflix. Η σειρά —δεύτερη πιο δημοφιλή αγγλόφωνη παραγωγή της πλατφόρμας παγκοσμίως— εξερευνούσε τη σύγχρονη ανδρικότητα και τις πιέσεις που δέχονται οι έφηβοι σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

«Μετά το Adolescence κατάλαβα πόσο λίγο χώρο υπάρχει συχνά για πατέρες και γιους να μιλήσουν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας σήμερα», είπε ο Γκρέιαμ.

Η σειρά προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία για τον ρόλο των πατεράδων, τα ανδρικά πρότυπα και τις τοξικές επιρροές του διαδικτύου. Η βουλευτής Αννιλίζ Μίντζλεϊ πρότεινε να προβάλλεται σε σχολεία και στο Κοινοβούλιο, ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η παρακολούθησή της με τα παιδιά του «τον συγκλόνισε». Από τις 31 Μαρτίου, η σειρά διατίθεται δωρεάν σε βρετανικά γυμνάσια και λύκεια.

Η ιδέα πίσω από το βιβλίο

Η σύλληψη του βιβλίου προέκυψε από προσωπικό πείραμα της Κλάιν: όταν ο γιος της έγινε 13, ζήτησε από άνδρες φίλους της να του γράψουν γράμματα με συμβουλές για την ενηλικίωση. Ένας κοινός φίλος τη συνέδεσε αργότερα με τον Γκρέιαμ, θεωρώντας ότι «υπήρχε εκεί μια ιδέα για βιβλίο».

Η Κλάιν, της οποίας η ακαδημαϊκή έρευνα επικεντρώνεται στη νεολαία, την ταυτότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό, έχει συμμετάσχει και σε άλλα πρότζεκτ, όπως το Room to Rant, που χρησιμοποιεί τη ραπ ως θεραπευτικό εργαλείο για νέους άνδρες.

Οι διοργανωτές θα προσφέρουν δωρεά για κάθε δημοσιευμένη επιστολή στις οργανώσεις MANUP? και Dad La Soul, που στηρίζουν άνδρες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η Bloomsbury χαρακτήρισε το Letters to Our Sons «ένα έργο με τη δύναμη να προκαλέσει ένα πραγματικό κοινωνικό και πολιτισμικό κίνημα».

Με πληροφορίες από Guardian