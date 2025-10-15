ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Stephen Graham καλεί πατέρες να γράψουν στους γιους τους για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας

Οι επιστολές θα συγκεντρωθούν σε ένα βιβλίο, καθώς ο Graham δηλώνει ότι σήμερα «Υπάρχει ίσως μεγαλύτερη από ποτέ απόσταση ανάμεσα στους πατέρες και τους γιους»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Stephen Graham καλεί πατέρες να γράψουν στους γιους τους για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Stephen Graham, γνωστός από τη σειρά του Netflix «Adolescence» (Εφηβεία), ανακοίνωσε ένα νέο κοινωνικό πρότζεκτ που καλεί πατέρες σε όλο τον κόσμο να γράψουν προσωπικές επιστολές στους γιους τους για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας.

Οι επιστολές θα συγκεντρωθούν σε ένα βιβλίο με τίτλο Letters to Our Sons, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury τον Οκτώβριο του 2026.

Το πρότζεκτ, που συντονίζει η ψυχολόγος Όρλι Κλάιν μαζί με τον Γκρέιαμ, στοχεύει να δημιουργήσει έναν ειλικρινή διάλογο γύρω από τη σύγχρονη ανδρική ταυτότητα και τη σχέση πατέρα–γιου.

«Υπάρχει ίσως μεγαλύτερη από ποτέ απόσταση ανάμεσα στους πατέρες και τους γιους», δήλωσε ο Γκρέιαμ. «Θέλουμε να ακούσουμε ιστορίες από κάθε είδους άνδρες — νέους πατέρες, απόντες πατέρες, εκείνους που υπήρξαν παρόντες αλλά ποτέ πραγματικά εκεί, πατέρες που έχασαν ή που απλώς θέλουν να πουν “σ’ αγαπώ”».

Οι συμμετοχές ανοίγουν από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και θα παραμείνουν ενεργές έως τις 12 Ιανουαρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του πρότζεκτ. Επιλεγμένες επιστολές θα δημοσιευτούν στο βιβλίο, μαζί με κείμενα του ίδιου του Γκρέιαμ και άλλων γνωστών προσωπικοτήτων.

Η συνέχεια του «Adolescence»

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά την επιτυχία της μίνι σειράς Adolescence, που ο Γκρέιαμ συνδημιούργησε για το Netflix. Η σειρά —δεύτερη πιο δημοφιλή αγγλόφωνη παραγωγή της πλατφόρμας παγκοσμίως— εξερευνούσε τη σύγχρονη ανδρικότητα και τις πιέσεις που δέχονται οι έφηβοι σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.
«Μετά το Adolescence κατάλαβα πόσο λίγο χώρο υπάρχει συχνά για πατέρες και γιους να μιλήσουν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας σήμερα», είπε ο Γκρέιαμ.

Η σειρά προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία για τον ρόλο των πατεράδων, τα ανδρικά πρότυπα και τις τοξικές επιρροές του διαδικτύου. Η βουλευτής Αννιλίζ Μίντζλεϊ πρότεινε να προβάλλεται σε σχολεία και στο Κοινοβούλιο, ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η παρακολούθησή της με τα παιδιά του «τον συγκλόνισε». Από τις 31 Μαρτίου, η σειρά διατίθεται δωρεάν σε βρετανικά γυμνάσια και λύκεια.

Η ιδέα πίσω από το βιβλίο

Η σύλληψη του βιβλίου προέκυψε από προσωπικό πείραμα της Κλάιν: όταν ο γιος της έγινε 13, ζήτησε από άνδρες φίλους της να του γράψουν γράμματα με συμβουλές για την ενηλικίωση. Ένας κοινός φίλος τη συνέδεσε αργότερα με τον Γκρέιαμ, θεωρώντας ότι «υπήρχε εκεί μια ιδέα για βιβλίο».

Η Κλάιν, της οποίας η ακαδημαϊκή έρευνα επικεντρώνεται στη νεολαία, την ταυτότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό, έχει συμμετάσχει και σε άλλα πρότζεκτ, όπως το Room to Rant, που χρησιμοποιεί τη ραπ ως θεραπευτικό εργαλείο για νέους άνδρες.

Οι διοργανωτές θα προσφέρουν δωρεά για κάθε δημοσιευμένη επιστολή στις οργανώσεις MANUP? και Dad La Soul, που στηρίζουν άνδρες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η Bloomsbury χαρακτήρισε το Letters to Our Sons «ένα έργο με τη δύναμη να προκαλέσει ένα πραγματικό κοινωνικό και πολιτισμικό κίνημα».

Με πληροφορίες από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο αγγελικός Κιάνου Ριβς και ο δαιμονικός Ίθαν Χοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η προκλητική δημιουργία του Λούκα Γκουντανίνο «After the Hunt», ο Χρυσός Φοίνικας του Παναχί, το «Good Fortune», το «Black Phone 2» και 4 ακόμα ταινίες στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Πολιτισμός / Εβδομάδα μόδας στο Ριάντ: «Καρφιά» από την εγγονή της Vivienne Westwood για τη συμμετοχή του οίκου

Ο οίκος Vivienne Westwood υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ευκαιρία πολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης»
LIFO NEWSROOM
«Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

Πολιτισμός / «Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

«Τα διακυβεύματα ήταν τεράστια. Όλοι ήμασταν σε ένταση. Είχαμε ξοδέψει πέντε χρόνια και 200 εκατομμύρια δολάρια» - Ο παραγωγός του «Τιτανικού» γράφει για την εποχή δημιουργίας της ταινίας που «έσπασε» ταμεία και απέσπασε 11 βραβεία Όσκαρ
LIFO NEWSROOM
Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδερφή της

Πολιτισμός / Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδελφή της

«Αν και αυτά τα εντυπωσιακά πορτρέτα έχουν εκτεθεί πολλές φορές τα τελευταία 250 χρόνια, θα είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπουμε επιτέλους τη Μαρία Αντουανέτα όπως ήταν πραγματικά, και όχι να τη συγχέουμε με την αδελφή της», δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας στη Γενεύη
LIFO NEWSROOM
Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Πολιτισμός / Μια αρχαιολόγος έχει βρει πώς μύριζαν τα αρώματα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Θα μιλήσει για αυτό σε μια διάλεξη

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο - Βίλα Γκέτυ και αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», την πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
LIFO NEWSROOM
Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη Νταϊάν Κίτον

Πολιτισμός / Ο Γούντι Άλεν αποχαιρετά τη Νταϊάν Κίτον

«Με την πάροδο του χρόνου έκανα ταινίες για ένα μόνο κοινό, τη Νταϊάν Κίτον. Δεν διάβασα ποτέ καμία κριτική για τη δουλειά μου και με ενδιέφερε μόνο η γνώμη της Κίτον», γράφει ο Άλεν σε κείμενό του, αφιερωμένο στην Αμερικανίδα ηθοποιό
LIFO NEWSROOM
Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Πολιτισμός / Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπήρξε μέλος για πάνω από 20 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 34 έργα, από την Ηλέκτρα και τον Πειρασμό του Ξενόπουλου, έως τον Οθέλλο και τη Λυσιστράτη
LIFO NEWSROOM
Μία Φάροου: Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Πολιτισμός / Μία Φάροου: «Ήταν ένα σπάνιο άτομο» - Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Το μήνυμα της έρχεται μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους
LIFO NEWSROOM
 
 