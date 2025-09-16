Μια δυναμική ομιλία έδωσε ο Stephen Graham στα Emmy 2025 όταν παρέλαβε το βραβείο του.

Ο ηθοποιός Stephen Graham, που έχει καταγωγή από την Τζαμάικα από την πλευρά του πατέρα του, περιέγραψε τον εαυτό του ως «ένα παιδί μιγάς από το Kirkby» αφού παρέλαβε το βραβείο Emmy για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Adolescence» του Netflix, προσθέτοντας με συγκίνηση πως «τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν σε ένα παιδί σαν εμένα».

Στην ταινία «Adolescence», ο Graham υποδύθηκε τον Έντι Μίλερ, τον πατέρα ενός εφήβου που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του. Μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων Emmy αναδείχθηκε το «Adolescence» το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία και επιβεβαίωσε τη φήμη του ως μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της πλατφόρμας. Η σειρά τιμήθηκε με τα βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, σκηνοθεσίας, σεναρίου, καθώς και τρεις ερμηνευτικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την αποδοχή από το κοινό και την Ακαδημία.

Κατά την ομιλία του, ο Graham απέτισε επίσης, φόρο τιμής στα παιδιά του και τη σύζυγό του, Χάνα Γουόλτερς που περιέγραψε ως «βράχο» και «αδελφή ψυχή» του.

Stephen Graham: Η δυναμική ομιλία του στα Emmy 2025

«Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν σε ένα παιδί σαν εμένα. Είμαι απλώς ένα παιδί μιγάδων από μια πολυκατοικία σε ένα μέρος που ονομάζεται Kirkby. Έτσι, για μένα, το να βρίσκομαι εδώ σήμερα, μπροστά στους συνομηλίκους μου και να με αναγνωρίζετε είναι το πιο ταπεινό πράγμα που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ στη ζωή μου και σας δείχνει ότι κάθε όνειρο είναι εφικτό» ανέφερε αρχικά.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι να ευχαριστήσω, αλλά θα ευχαριστήσω τους φίλους και την οικογένειά μου. Χωρίς εσάς, τίποτα από αυτά δεν είναι δυνατό. Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε με κάτι που δεν μπορώ να κάνω μόνος μου. Τζακ, όλοι, Φιλ, όλοι. Θέλω να το πω στον μπαμπά μου που με πήγε στο βίντεο κλαμπ όταν ήμουν παιδί και μου έδωσε ώθηση στην εκπαίδευσή μου στον κινηματογράφο, το βίντεο κλαμπ Quarry Green» πρόσθεσε.

Και κατέληξε: «Τα παιδιά μου, Γκρέις και Άλφι, και η αξιολάτρευτη σύζυγός μου, που αγαπώ με κάθε σπιθαμή της ύπαρξής μου. Είσαι ο βράχος μου, ο κόσμος μου, η αδελφή ψυχή μου και ξέρεις και ξέρω, χωρίς εσένα, θα ήμουν νεκρός. Λοιπόν, από τα βάθη της καρδιάς μου, σας αγαπώ με όλα όσα έχω, σας ευχαριστώ πολύ».

Μιλώντας στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC το 2019, αναφέρθηκε στο πώς, μεγαλώνοντας, ένιωθε «λίγο αβέβαιος για το πού ταιριάζω» και πώς ο θετός πατέρας του, ο οποίος είναι επίσης μιγάς, τον δίδαξε για την πολιτιστική του κληρονομιά.

Είπε ότι ο θετός πατέρας του- τον οποίο αποκαλεί με αγάπη «παππού»- είχε υποστηρίξει την επιθυμία του να γίνει ηθοποιός και τον πήγαινε τακτικά στο βίντεο κλαμπ Quarry Green στο Kirkby, το οποίο, όπως είπε ο Graham, ήταν η αρχή του έρωτά του με τον κινηματογράφο.

Αφού έκανε τα πρώτα του βήματα στο Everyman Youth Theatre στο Λίβερπουλ, ο Graham έγινε ευρέως γνωστός με την ερμηνεία του στην ταινία του Shane Meadows το 2006, «This Is England».

Έχει επίσης, μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την απόπειρα αυτοκτονίας και για το πώς η οικογένειά του, οι φίλοι και η αγάπη του τον βοήθησαν να «συνειδητοποιήσει σιγά σιγά ότι ήταν εντάξει» και «η ζωή άξιζε να τη ζεις».

Με πληροφορίες από BBC και Ιndependent