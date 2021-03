Με ένα μονόλογο θα περιοδεύσει σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι ο σταρ του βρετανικού θεάτρου Ρέιφ Φάινς, σε μια παραγωγή από το Theatre Royal Bath και το Royal & Derngate με μια νέα σκηνική προσαρμογή των Τεσσάρων Κουαρτέτων του Τ.Σ. Έλιοτ.

Ο 58χρονος Φάινς αναλαμβάνει το ρόλο του σκηνοθέτη και του πρωταγωνιστή μετά τον μονόλογο Beat the Devil στο θέατρο Bridge, στο Λονδίνο, το 2020, όπου υποδύθηκε τον θεατρικό συγγραφέα Ντέιβιντ Χέαρ σε έναν μονόλογο που περιγράφει την εμπειρία του διάσημου θεατρικού συγγραφέα όταν προσβλήθηκε από κορωνοϊό και την αντίδραση της κυβέρνησης στην πανδημία.

Η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση του Φάινς ήταν στην ταινία The Dig που υποδύθηκε τον αρχαιολόγο Basil Brown. Τα τέσσερα κουαρτέτα (Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, Little Gidding) δημοσιεύθηκαν μαζί το 1943. Σε αυτά ο ποιητής συνοψίζει το σύνολο της ανθρώπινης περιπέτειας και με μοναδική ικανότητα εμβάθυνσης σ’αυτήν, αποδεικνύει με τρόπο αδιάσειστο το σκοπό της. Η λειτουργία του λόγου είναι μοναδική στη δύναμη, την ενότητα και την ποικιλία της, στον πολυεδρικό συμβολισμό της, τις εικόνες, τις μεταφορές και τις αλληγορίες της.

Πιστεύεται ότι ο Έλιοτ έχει εμπνευστεί τα Τέσσερα Κουαρτέτα από τη σχέση του με την αμερικανίδα καθηγήτρια Δραματικής Τέχνης Έμιλι Χέιλ. Οι ερωτικές επιστολές του προς τη Χέιλ είχαν παραμείνει κρυφές μέχρι το 2020. Ο Έλιοτ έφυγε από τη ζωή το 1965 και η Χέιλ το 1969. Είχε δωρίσει τις επιστολές στη βιβλιοθήκη του Πρίνστον το 1956, ωστόσο είχε δώσει οδηγία να αποσφραγιστούν 50 χρόνια μετά το θάνατο και των δύο.