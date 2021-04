Ο Kid Cudi ήταν ο μουσικός καλεσμένος στο περασμένο Saturday Night Live. Έπαιξε δυο κομμάτια από το τελευταίο του άλμπουμ Man on the Moon III: The Chosen αλλά έκλεψε την παράσταση με τον τρόπο που ήταν ντυμένος.

Συγκεκριμένα, βγήκε στην σκηνή φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα που σχεδίασε ο Virgil Abloh (καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton) για να ερμηνεύσει το κομμάτι Sad People. Στο επόμενο κομμάτι, το Tequila Shots, εμφανίστηκε με μια πράσινη ζακέτα και με ένα t-shirt που απεικόνιζε τον συγχωρεμένο Chris Farley που είχε γίνει γνωστός μέσα από την εκπομπή. Ο ράπερ πόσταρε την επόμενη μέρα στο Twitter ότι το φόρεμα ανήκει στην επερχόμενη κολεξιόν που ετοιμάζει σε συνεργασία με την εταιρεία Off-White.

Οι αναφορές στον Kurt Cobain –που αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 1994– ήταν εμφανείς. Οι φαν αναγνώρισαν ότι το φόρεμα θύμιζε έντονα τα φλοράλ φορέματα που φορούσε ο ροκ τραγουδιστής στις συναυλίες του με τους Nirvana καθώς και στις τελετές βραβείων αλλά και στο διάσημο εξώφυλλο του David Sims για το περιοδικό «The Face» το 1993.

«Του είπα ότι θέλω να δείξω την αγάπη μου για τον Kurt με ένα φλοράλ καλοκαιρινό φόρεμα και αυτός ο άνθρωπος έφτιαξε ένα αριστούργημα. Ευχαριστώ @virgilabloh, είσαι μια ιδιοφυΐα! Σε αγαπώ, τα κατάφέραμε!» έγραψε ο Kid Cudi στο Twitter.

Ο ράπερ δεν φόρεσε μόνο το φόρεμα αλλά έκανε και μια αναφορά στη διάσημη πράσινη ζακέτα του τραγουδιστή των Nirvana που φορούσε στο θρυλικό unplugged session του MTV, πέντε μήνες πριν από το θάνατο του. Η ορίτζιναλ ζακέτα είχε πουληθεί σε δημοπρασία το 2019 για 334.000 δολάρια, νούμερο-ρεκόρ, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα κομμάτι της μουσικής ιστορίας.

Την προηγούμενη φορά που ο Kid Cudi είχε εμφανιστεί στο SNL ήταν το 2018, μαζί με τον Kanye West.