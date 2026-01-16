Ο Freedom Candlemaker και άλλα 13 events που αξίζουν

ΘΕΑΤΡΟ

Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της

Ένας άντρας αφήνει τη σύζυγό του για μια νεότερη γυναίκα. Όταν όμως διαπιστώνει ότι η μαγειρική της δεν ικανοποιεί ούτε το στομάχι ούτε την ψυχή του, επιστρέφει στην πρώην – και εκείνη του προτείνει ένα τελευταίο δείπνο. Τι σερβίρει όμως μια απατημένη γυναίκα σε έναν άπιστο σύζυγο; Το έργο, παιγνιώδες και σαρκαστικό, συνδυάζει υψηλές δόσεις καυστικού χιούμορ και σκοτεινής ειρωνείας, φωτίζοντας τις πιο πικάντικες, γλυκόπικρες και οδυνηρές πτυχές των ερωτικών σχέσεων, σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και την αμηχανία, την απόλαυση και την τιμωρία.

16/1-15/2, θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 32, Παρ.-Κυρ. 21:00, Σάβ.-Κυρ. 18:00, είσοδος: από 15 ευρώ

Η πλεξούδα

Facebook Twitter Ηρωίδες είναι τρεις γυναίκες της σύγχρονης εποχής που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης.

Η πρώτη θεατρική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Λετισιά Κολομπανί. Ηρωίδες είναι τρεις γυναίκες της σύγχρονης εποχής που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες, που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μα κινούνται χωρίς να το ξέρουν πάνω σε κοινούς άξονες που πηγαίνουν κόντρα στη βία και στον ρατσισμό.

17/1-5/4, θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14 (πίσω από το ΙΚΑ της οδού Πειραιώς), Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:00, είσοδος: 15-22 ευρώ

Βουργουνδία

Facebook Twitter Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε το βασίλειο της Βουργουνδίας. Είχε και πρίγκιπα, που μια μέρα, από καπρίτσιο ίσως, έφερε μια σιωπηλή κοπέλα, την Υβόννη, με σκοπό να την παντρευτεί. Και μόλις την είδαν στο παλάτι είπαν «είναι άσχημη, άσχημη. Γιατί δεν μιλάει; Μόνο μας κοιτάει, όχι μόνο στα μάτια, πιο βαθιά». Η ομάδα Αθώο Σώμα επιστρέφει με το νέο της έργο, Βουργουνδία, και με την ιδιαίτερη σκηνική της ταυτότητα προσεγγίζει τον κόσμο του Γκομπρόβιτς, δημιουργώντας μια σύγχρονη ανάγνωση του Υβόννη, πριγκίπισσα της Βουργουνδίας.

19/1-31/3, θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Μακρυγιάννη, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 10-18 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Αν μ' ακούς, θα γίνω σεισμός

Μια σκηνική-ηχητική εγκατάσταση που προσεγγίζει το θέατρο ως πράξη ακρόασης και όχι ως πεδίο αναπαράστασης. Η φωνή λειτουργεί ως χωρική δύναμη: διαχέεται, επιμένει και διαμορφώνει τον χώρο ως πεδίο εμπειρίας, μετατρέποντας τον θεατή σε ενεργό φορέα της έντασης που αναπτύσσεται.

16/1-14/3, LIB'RO, Κυψέλης 15, Παρ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 5-15 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Αντί-γονοι

Facebook Twitter Μια δραματουργική σύνθεση που πραγματεύεται εκ νέου τον μύθο της Αντιγόνης του Σοφοκλή μέσα από το πρίσμα της αφροβραζιλιάνικης τέχνης της capoeira.

Η παράσταση της Κάλλιας Θεοδοσιάδη είναι μια πρωτότυπη δραματουργική σύνθεση που πραγματεύεται εκ νέου τον μύθο της Αντιγόνης του Σοφοκλή μέσα από το πρίσμα της αφροβραζιλιάνικης τέχνης της capoeira. Δημιουργεί μια γέφυρα πολιτισμών, συνδέοντας την Αντιγόνη –διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία– με τον αντιστασιακό χαρακτήρα της capoeira, η οποία γεννήθηκε ως μέσο επιβίωσης και αντίστασης των Αφρικανών σκλάβων στη Βραζιλία.

15-29/1, 21:15, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

23 χρόνια Βήτα Πεις

Facebook Twitter Οι Βήτα Πεις θα παρουσιάσουν στο κοινό της Αθήνας ένα εορταστικό σετ με αγαπημένα κομμάτια από όλη την πορεία τους.

Με την αξεπέραστη ενέργεια και την αυθεντικότητα που τους καθιέρωσαν στην ελληνική ραπ κουλτούρα, οι Βήτα Πεις θα παρουσιάσουν στο κοινό της Αθήνας ένα εορταστικό σετ με αγαπημένα κομμάτια από όλη την πορεία τους. Το επετειακό σόου αναμένεται να ενώσει παλιούς και νέους φίλους του είδους σε μια live εμπειρία που γιορτάζει την εξέλιξη του ελληνικού χιπ-χοπ μέσα από τον ήχο, τη σκηνική παρουσία και την κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.

17/1, 18:00, Telecom Center Athens, λεωφ. Κηφισίας 37, είσοδος: από 12 ευρώ

Nama Dama & Freedom Candlemaker

Facebook Twitter Ο Freedom Candlemaker.

Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης κυπριακής σκηνής επιστρέφουν στην Αθήνα για μια εμφάνιση στο Underflow. Η Nama Dama και ο Freedom Candlemaker παρουσιάζουν ένα double bill με εναλλαγές ρόλων και απρόσμενες συμπράξεις. Μια συμπαγής, τελετουργική συναυλία που γεφυρώνει folk, electronica και indie pop, με έμφαση στη συνύπαρξη, την αφήγηση και τον ήχο.

15/1, 21:00, Underflow Record Store & Art Gallery, Καλλιρρόης 39, Αθήνα, είσοδος: 12 ευρώ

Πέτρος Κλαμπάνης – 10 χρόνια από το «Minor Dispute»

Facebook Twitter Ο Πέτρος Κλαμπάνης.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης επιστρέφει για να γιορτάσει τα 10 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Minor Dispute» που κυκλοφόρησε το 2015 και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην πορεία του διεθνούς φήμης μπασίστα, συνθέτη και παραγωγού, φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο την τζαζ με την chamber μουσική, στοιχεία ελληνικής παράδοσης και σύγχρονες ποπ επιρροές.

16-18/1, 22:00, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, είσοδος: από 20 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Avant-Cat

Η Κινηματογραφική Λέσχη Ανωμαλίας σάς προσκαλεί σε μια νιαουριστικά φανταστική προβολή 13 πειραματικών ταινιών για τις γάτες. Απολαύστε 2 ολόκληρες ώρες με σπάνιες ταινίες από το 1944 ως το 1993 και θέμα τους αγαπημένους μας φίλους. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας και τις γάτες σας, αν και κατά πάσα πιθανότητα θα μισήσουν τους πάντες.

18/1, 21:00, Λάλα, Δεριγνύ 39, είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά

Εκτός Εαυτού

Facebook Twitter Εκτός εαυτού (True to inner daemon) του Τάσου Γκολέτσου.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Τάσου Γκολέτσου, το ντοκιμαντέρ Εκτός εαυτού (True to inner daemon), έρχεται για να βυθίσει με μυστικιστική ένταση το κοινό της Αθήνας στην εκστατική εμπειρία των τελετουργιών της Βόρειας Ελλάδας.

17-18/1, 17:00, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Μεγ. Αλεξάνδρου 136, Αθήνα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Terra Madre

Facebook Twitter Terra Madre της Marta Biagini.

H 14η ατομική έκθεση της Marta Biagini αποτελεί μια εικαστική αφήγηση γύρω από την έννοια της Terra Madre, της μητέρας γης ως κοινού, ανοιχτού τόπου μνήμης, ύλης και δημιουργίας. Στον χωρίς σύνορα κόσμο της Marta Biagini η ζωγραφική συνομιλεί με το art design, καταργώντας διαχωρισμούς μεταξύ του έργου τέχνης και του αντικειμένου. Μέσα από χρώματα, υφές και φόρμες, η καλλιτέχνιδα διαμορφώνει ένα προσωπικό σύμπαν όπου η φύση, το σώμα και ο πολιτισμός συνυπάρχουν, προσκαλώντας τον θεατή σε μια βιωματική εμπειρία σύγχρονης εικαστικής έκφρασης.

15/1-7/2, γκαλερί Αργώ, Νεοφ. Δούκα 5, Κολωνάκι, Τρ.-Παρ. 10:00-14:00, 17:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00

Παρά θιν’ αλός

Facebook Twitter Παρά θιν’ αλός του Τάσου Μαντζαβίνου.

Ο Τάσος Μαντζαβίνος επιστρέφει στη γενέθλια ακτή του Φαλήρου. Δεν είναι τόπος μνήμης με τη στενή, βιογραφική έννοια, αλλά εσωτερικό τοπίο που δεν έπαψε ποτέ να τον συγκροτεί. Δίπλα στο νερό, στα πρώτα του χρόνια, το βλέμμα μαθαίνει να μετρά τον χρόνο αλλιώς: με ρυθμούς, με επαναλήψεις, η θάλασσα γίνεται αίσθηση. Η προσωπική ιστορία του ζωγράφου εγγράφεται σιωπηλά σε αυτήν τη σχέση.

15/1-7/2, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι, Δευτ., Τετ. 10:00-16:00, Τρ., Πέμ. 10:00-21:00, Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 10:30-16:00

CLUBBING

Blend x SEDS w/ Alignment - Matrakk - Parapher

Facebook Twitter Ο Dj Parapher.

Το Oddity Club υποδέχεται το πρώτο μεγάλο techno event της χρονιάς! Το BLEND x SEDS παρουσιάζει τους Alignment, Matraak και Parapher για μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, σκοτεινούς ήχους και ασταμάτητο ρυθμό.

17/1, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο, είσοδος: από 20 ευρώ

TOTEM X ROMANTSO

Ένα spin-off του φεστιβάλ Totem Sougia που δημιουργήθηκε για να μεταφέρει το off-grid πνεύμα του φεστιβάλ στην καρδιά της Αθήνας. Η genre-fluid, οριακά ανατρεπτική ενέργεια του Totem έρχεται από την κρητική φύση για να γεφυρώσει ατμόσφαιρες ωμές, οικείες και ρυθμικά ζωντανές.

17/1, 22:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 6-9, Ομόνοια, είσοδος: 8-10 ευρώ