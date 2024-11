Ο διευθυντής του Camerimage είπε πως η συμπερίληψη θα ρίξει την ποιότητα του σινεμά και ο Στιβ ΜακΚουίν δεν πηγαίνει στο φεστιβάλ

Τα σχόλια του διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Camerimage για τις γυναίκες είναι η αιτία για την οποία ο Στιβ ΜακΚουίν δεν θα παρευρεθεί σε αυτό.

«Διαβάζοντας το άρθρο του Μάρεκ Ζίντοβιτς για τις γυναίκες κινηματογραφίστριες, αποφάσισα να μην παρευρεθώ στην παρουσίαση της ταινίας μου "Blitz" αυτό το Σαββατοκύριακο» δήλωσε ο Στιβ ΜακΚουίν στο Variety. «Αν και έχει ζητήσει συγγνώμη, δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτά που θεωρώ βαθιά προσβλητικά λόγια. Τρέφω τεράστιο σεβασμό για τους κινηματογραφιστές όλων των φύλων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και να απαιτήσουμε περισσότερα για να δημιουργήσουμε χώρο για όλους στο τραπέζι».

Steve McQueen Not Attending 'Blitz' Camerimage Premiere Over Festival Director's Comments About Women: 'I Cannot Get Past What I Consider Deeply Offensive Words' https://t.co/tsuXG9JAyO — Variety (@Variety) November 12, 2024

Η προσβλητική δήλωση του διευθυντή του Camerimage

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ Camerimage Μάρεκ Ζίντοβιτς, σε άρθρο του στο περιοδικό Cinematography World, υπονόησε ότι η στη συμπερίληψη και η μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών κινηματογραφιστριών και σκηνοθετριών στη διοργάνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μέτριες κινηματογραφικές παραγωγές».

«Πρέπει να απορρίψουμε ό,τι εκτιμάται και έχει αξία για να "κάνουμε χώρο" για την αναγκαιότητα της κοινωνικής αλλαγής;» έγραψε. «Ενώ Φεστιβάλ, όπως των Καννών, του Βερολίνου, ή της Βενετίας επικρίνονται για τις επιλογές τους επειδή υποκύπτουν ή προωθούν [πολιτικές ή ιδεολογικές τάσεις], το Camerimage παραμένει προσηλωμένο στις καλλιτεχνικές αξίες ως το κύριο κριτήριο για την αναγνώριση και την προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης».

The fallout from Camerimage festival director Marek Zydowicz’s sexist remarks he wrote in an editorial is here, and it is fierce: https://t.co/sPL2fwF29v pic.twitter.com/dd9LYZIBMz — IndieWire (@IndieWire) November 12, 2024

Ζήτησε «συγγνώμη», μετά την κατακραυγή

Το άρθρο έχει πυροδοτήσει διαμάχες στον κινηματογραφικό κόσμο. Το Φεστιβάλ αρχίζει το Σάββατο και φιλοξενεί -μεταξύ άλλων- την παγκόσμια πρεμιέρα του «Rust», του γουέστερν με πρωταγωνιστή τον Άλεκ Μπάλντουιν που οδήγησε στον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα.

Σε απάντηση στην αποχώρηση του ΜακΚουίν, ο Ζίντοβιτς ανέφερε σε δήλωσή του στο Variety: «Με μεγάλη λύπη ενημερώθηκα για την απόφαση του Στιβ ΜακΚουίν να αποσυρθεί από το Φεστιβάλ. Ζητώ για άλλη μια φορά συγγνώμη και θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να καθίσω σε ένα ανοιχτό φόρουμ και να συζητήσουμε για το πώς να προχωρήσουμε μαζί με πιο ανοιχτό και περιεκτικό τρόπο. Το Φεστιβάλ είναι εδώ για να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον ως κοινότητα και να μοιραστούμε την εκτίμηση των εικόνων που αγαπάμε μαζί ως κοινότητα».

Camerimage Plagued by Controversy After Festival Director Says Greater Representation of Female Cinematographers Could Lead to Mediocrity https://t.co/s19f6vD5SL — Variety (@Variety) November 12, 2024

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Βρετανική Εταιρεία Κινηματογραφιστών δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή προς τον διευθυντή του Φεστιβάλ, στην οποία επισημαίνει: «Είμαστε απογοητευμένοι και εξοργισμένοι με τα βαθιά μισογυνιστικά σχόλιά σας και τον επιθετικό σας τόνο, που θεωρούμε ότι είναι σύμπτωμα μιας βαθιάς ριζωμένης προκατάληψης. Ένα κινηματογραφικό Φεστιβάλ αφιερωμένο στην υποστήριξη και την ενθάρρυνση της κινηματογραφίας και των επαγγελματιών της αξίζει καλύτερα».

