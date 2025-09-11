Ο 92χρονος Μάικλ Κέιν ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Βιν Ντίζελ

Ο Μάικλ Κέιν ανακοίνωσε ότι «βγαίνει στη σύνταξη» το 2023, σε ηλικία 90 ετών.

Ωστόσο, ο Μάικλ Κέιν ετοιμάζεται να επιστρέψει για «μία τελευταία δουλειά», όπως σχολιάζει ο διεθνής Τύπος, που αποκαλύπτει ότι ο 92χρονος βετεράνος του Χόλιγουντ, επιστρέφει στο σίκουελ του Βιν Ντίζελ, «The Last Witch Hunter 2».

Παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή του, ο Κέιν αναμένεται να επαναλάβει τον ρόλο του Ντόλαν, του ιερέα που βοηθούσε τον πολεμιστή Κάουλντερ (Ντίζελ) στην αποστολή του να σταματήσει την πανδημία της Βασίλισσας Μάγισσας, σύμφωνα με τον Guardian και το Variety.

Ο 92χρονος Κέιν αποσύρθηκε από την υποκριτική για πρώτη φορά το 2009, μετά τα γυρίσματα του δράματος «Harry Brown» και ξανά, 24 ταινίες αργότερα, το 2021, μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως συγγραφέας στην ταινία «Best Sellers». Επέστρεψε για το ιστορικό δράμα «Medieval», το 2022 και την επόμενη χρονιά, πρωταγωνίστησε στο «The Great Escaper».

Ο Μάικλ Κέιν επιστρέφει στο «The Last Witch Hunter»

Η συνέχεια της ταινίας «The Last Witch Hunter» θα είναι η πρώτη ταινία του Μάικλ Κέιν, από τότε που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική το 2023, σε ηλικία 90 ετών. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει την απόφασή του, κατά τη διάρκεια της προώθησης του φιλμ «The Great Escaper», με την πλοκή να επικεντρώνεται σε έναν βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο οποίος δραπετεύει από το γηροκομείο όπου διαμένει για να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση για την επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία.

«Σκέφτηκα, έχω μια ταινία στην οποία έπαιξα τον πρωταγωνιστικό ρόλο και έλαβε απίστευτες κριτικές», είχε δηλώσει ο Κέιν στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4 εκείνη την περίοδο. «Οι μόνοι ρόλοι που είναι πιθανό να μου προσφερθούν τώρα είναι ρόλοι γέρων, 90χρονων, ίσως 85χρονων. Και σκέφτηκα: "Λοιπόν, καλύτερα να αποχωρήσω με όλα αυτά -έχω λάβει υπέροχες κριτικές. Τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω αυτό;"».

«Η ταινία "The Last Witch Hunter" έχει εξελιχθεί από την κυκλοφορία της στις αίθουσες σε μια παγκόσμια αγαπημένη των θαυμαστών, με το κοινό να συνεχίζει να την ανακαλύπτει και να την παρακολουθεί ξανά σε όλες τις πλατφόρμες την τελευταία δεκαετία. Αυτός ο διαρκής ενθουσιασμός απέδειξε, ότι υπάρχει ζήτηση για περισσότερες ιστορίες που διαδραματίζονται σε αυτόν τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group, Άνταμ Φόγκλσον, σε μια ανακοίνωση που επιβεβαίωσε τη συνέχεια του Last Witch Hunter. «Ο Βιν και εγώ έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια και είναι μια πραγματική δύναμη στον κλάδο μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστούμε ξανά, καθώς επιστρέφει σε αυτόν τον εμβληματικό ρόλο, και ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία της κινηματογραφικής παραγωγής μας επιτρέπουν πλέον να δημιουργήσουμε οικονομικά μια συνέχεια σε ακόμη πιο φιλόδοξη κλίμακα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Variety και The Guardian