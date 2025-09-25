ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ντέμι Μουρ: Η εμβληματική εμφάνιση ως Barbara Gucci στην ταινία του οίκου για την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Gucci παρουσίασε τις πρώτες δημιουργίες του Demna σε ταινία των Spike Jonze και Halina Reijn με πρωταγωνίστρια τη Ντέμι Μουρ

Ντέμι Μουρ: Η εμβληματική εμφάνιση ως Barbara Gucci στην ταινία του οίκου για την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνίστρια στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci
Δεν είναι συνηθισμένο ένας κορυφαίος οίκος μόδας να εγκαταλείπει την κλασική πασαρέλα για χάρη μιας ταινίας, με πρωταγωνίστρια μια βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιό, μέσα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Αυτό ακριβώς έκανε η Gucci, παρουσιάζοντας τη μίνι ταινία «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn με τη Ντέμι Μουρ στον κεντρικό ρόλο, εγκαινιάζοντας με πρωτότυπο τρόπο τη νέα συλλογή «La Famiglia» για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Η 30λεπτη ταινία μικρού μήκους, με τη διάσημη ηθοποιό στον ρόλο της φανταστικής επικεφαλής του οίκου, Barbara Gucci, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τρίτης, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Μαζί με το υπόλοιπο καστ, ανάμεσά τους Άλεξ Κονσάνι, Κένταλ Τζένερ και Κέκε Πάλμερ, η Ντέμι Μουρ έδωσε μια καθηλωτική ερμηνεία, οδηγώντας τον χαρακτήρα της σε μια δραματική εσωτερική σύγκρουση, καθώς ερχόταν αντιμέτωπη με μια απειλούμενη φήμη, ατέλειες και οικογενειακές εντάσεις.

Αναλυτικότερα, στην ταινία, η Barbara Gucci παρουσιάζεται ως «Πρόεδρος της Gucci και της Πολιτείας της Καλιφόρνια», ενσαρκώνοντας την προσπάθεια για τελειότητα και την πίεση που σχετίζεται με την εικόνα.

Η ταινία έχει ως θέμα το πώς «προσπαθούμε όλοι να είμαστε τέλειοι και πόσο αδύνατο είναι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Demna κατά την παρουσίαση. Τα ρούχα της ταινίας αφηγούνται μια ιστορία για την οικογένεια Gucci, σατιρίζοντας και τιμώντας το brand ταυτόχρονα.

Με λίγα λόγια, ο Demna δείχνει πως κατάλαβε αμέσως αυτό που ο προκάτοχός του, Sabato De Sarno, ποτέ δεν φαίνεται να συνειδητοποίησε: η Gucci πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από ρούχα.

