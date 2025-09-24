ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπορεί ο νέος δημιουργικός διευθυντής της Gucci να σώσει τον διάσημο οίκo;

Ένας εκ των κορυφαίων οίκων παγκοσμίως χρειάζεται ένα σοκ, μια επανεκκίνηση. Με τον Demna είναι αυτό ακριβώς που έρχεται, σύμφωνα με αφιέρωμα του Guardian

LifO Newsroom
Μπορεί ο νέος δημιουργικός διευθυντής της Gucci να σώσει τον διάσημο οίκo;
Φωτ. αρχείου / Getty Images
Η Gucci έχει γίνει «άνοστη» και ο νέος της σχεδιαστής, Demna προσλήφθηκε για να φέρει την πάλαι πότε αίγλη του διάσημου οίκου πίσω.

Ωστόσο, θα είναι αυτή η στροφή προς τα άκρα μια αναγέννηση ή μια κρίση για τον ιταλικό οίκο; Το πρώτο «κεφάλαιο» της Gucci υπό τον Demna, έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, εγκαταλείποντας το κλασικό catwalk για μια ταινία, με πρωταγωνίστρια τη Ντέμι Μουρ.

Συγκεκριμένα, στην ταινία ο φανταστικός χαρακτήρας της Barbara Gucci, παρουσιάζεται ως «Πρόεδρος της Gucci και της Πολιτείας της Καλιφόρνια», ενσαρκώνοντας την προσπάθεια για τελειότητα και την πίεση που σχετίζεται με την εικόνα.

Η ταινία έχει ως θέμα το πώς «προσπαθούμε όλοι να είμαστε τέλειοι και πόσο αδύνατο είναι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Demna κατά την παρουσίαση. Τα ρούχα της ταινίας αφηγούνται μια ιστορία για την οικογένεια Gucci, σατιρίζοντας και τιμώντας το brand ταυτόχρονα. Με λίγα λόγια, ο Demna έδειξε πως κατάλαβε αμέσως αυτό που ο προκάτοχός του, Sabato De Sarno, ποτέ δεν φαίνεται να συνειδητοποίησε: η Gucci πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από ρούχα.

Ο Demna αποτελεί μία εκπληκτική, σύμφωνα με πολλούς, επιλογή για τον οίκο. Ένας σχεδιαστής γνωστός για τις ογκώδεις σιλουέτες του και τα εκκεντρικά του shows.Στην avant-première της ταινίας, ο Demna, πίνοντας σαμπάνια, δήλωσε ότι ήθελε να ορίσει «την έλξη» της Gucci.

«Αν η Gucci ήταν άνθρωπος, θα είχε αποφασιστικό και τολμηρό χαρακτήρα, θα ήταν διασκεδαστικός αλλά έξυπνος, με έντονη άποψη — και θα ήθελε να περνάει καλά. Η Gucci είναι μια ανορθόδοξη ιστορία: μια δυσλειτουργική οικογένεια που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας», συνέχισε.

«Εγώ προέρχομαι από μια επίσης δυσλειτουργική οικογένεια, και η ιδέα της οικογένειας, με όλες τις ατέλειές της, είναι ένα από τα πιο ελκυστικά στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας για μένα», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο Demna φαίνεται να βρίσκει έναν πλάγιο, ενδιαφέροντα τρόπο να συγχωνεύσει το προσωπικό του στιλ με την ταυτότητα του οίκου. Ωστόσο, παρέλαβε έναν οίκο που παλεύει να επιβιώσει.

Οι πωλήσεις της Gucci έπεσαν κατά 25% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ένα σοβαρό πρόβλημα για τον όμιλο Kering, στον οποίο η Gucci είναι το κορυφαίο brand. Η Gucci χρειάζεται ένα σοκ, μια επανεκκίνηση και αυτό ακριβώς είναι που έρχεται.

Με πληροφορίες από Guardian

