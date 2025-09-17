Το μυστικό του 1974: Πώς η Σουηδική Ακαδημία βράβευσε τα «δικά της παιδιά» με Νόμπελ Λογοτεχνίας

Για πενήντα χρόνια τα έγγραφα παρέμεναν κλειδωμένα στα αρχεία της Σουηδικής Ακαδημίας. Σήμερα, οι αποκαλύψεις φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις στην ιστορία του Νόμπελ Λογοτεχνίας: την απονομή του βραβείου το 1974 στους Σουηδούς συγγραφείς Χάρι Μάρτινσον και Έιβιντ Τζόνσον – αμφότεροι μέλη της ίδιας της Ακαδημίας που αποφασίζει τους νικητές.

Η Ακαδημία εκείνη τη χρονιά λειτουργούσε με μόλις 13 ενεργά μέλη, λόγω θανάτων και παραιτήσεων. Όταν έφτασε η ώρα της τελικής ψηφοφορίας, παρόντες ήταν μόλις 11. Ήδη από τις αρχές του 1974 είχε διαφανεί η πρόθεση να δοθεί το βραβείο «εντός συνόρων». Η πρόσφατη απώλεια του Βίλχελμ Μόμπεργκ και οι επίμονες εισηγήσεις του βετεράνου και Νομπελίστα Περ Λάγκερκβιστ ενίσχυσαν το κλίμα υπέρ ενός διπλού σουηδικού βραβείου.

Στη βραχεία λίστα υπήρχαν σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως η Ντόρις Λέσινγκ, η Ναντίν Γκόρντιμερ, ο Γκράχαμ Γκριν, ο Σολ Μπέλοου και ο Ευγένιο Μοντάλε. Όμως η πλάστιγγα έγειρε τελικά προς τον Μάρτινσον και τον Τζόνσον.

Νόμπελ Λογοτεχνίας: Οι αντιρρήσεις μέσα στην Ακαδημία

Ο ακαδημαϊκός Άρτουρ Λουντκβιστ προειδοποιούσε ήδη από το 1972 ότι η απονομή σε εν ενεργεία μέλη θα έπληττε το κύρος του θεσμού. Υποστήριξε μάλιστα την ιδέα να βραβευτούν οι Γκόρντιμερ και Λέσινγκ. Παρόμοιες επιφυλάξεις είχε και ο Λαρς Φόρσελ. Ωστόσο, η πλειοψηφία θεώρησε πως ήρθε η ώρα για ένα «σουηδικό βραβείο».

Ο τότε μόνιμος γραμματέας Κ. Ράγκναρ Γιέροου εξέφραζε την ανησυχία ότι η διεθνής αίγλη του Νόμπελ θα μπορούσε να πληγεί. Παρ’ όλα αυτά, η δυναμική υπέρ των δύο μελών ήταν ισχυρή και το φθινόπωρο του 1974 η απόφαση κλείδωσε.

Η εσωτερική συζήτηση δεν έμεινε μυστική. Εφημερίδες όπως η Expressen είχαν από νωρίς πληροφόρηση για τους «πιθανούς Σουηδούς νικητές». Όταν στις 3 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν επισήμως τα ονόματα, η θύελλα είχε ήδη ξεσπάσει.

Ο συγγραφέας Σβεν Ντελμπλάνκ χαρακτήρισε το βραβείο «καταστροφικό», μιλώντας για «αυτοχειρία της Ακαδημίας» και «σκηνή ενδοσκόπησης που αγγίζει τα όρια της ιδιοτέλειας». Ο Χάρι Μάρτινσον, σε συνέντευξη Τύπου, απάντησε με σαρκασμό στους δημοσιογράφους που τον κατηγορούσαν ότι ανταμείβεται η «παρέα των εσωτερικών»: «Μα ίσως κάποιος να παίρνει το βραβείο και για τη λογοτεχνική του αξία!»

Ο Ολοφ Λάγκερκραντς, τότε διευθυντής της Dagens Nyheter, σημείωσε στο προσωπικό του ημερολόγιο ότι το βραβείο ήταν «δυσάρεστο και μοιραίο», αν και δημοσίως αναγνώρισε την αξία των δύο συγγραφέων. Παρά τις δημόσιες εξηγήσεις, η διεθνής κοινότητα υποδέχτηκε με καχυποψία την επιλογή.

Η χρονιά εκείνη έμεινε ιστορική και για έναν άλλο λόγο: στην ίδια τελετή στο Κονσερχούσετ της Στοκχόλμης, ο Αλεξάντρ Σολζενίτσιν παρέλαβε το Νόμπελ που του είχε απονεμηθεί το 1970, αλλά δεν είχε κατορθώσει να παραλάβει λόγω της δίωξής του στη Σοβιετική Ένωση.

Η κριτική που ακολούθησε το 1974 ήταν τόσο έντονη, ώστε έκτοτε η Σουηδική Ακαδημία δεν τόλμησε ξανά να απονείμει Νόμπελ σε μέλος της. Το 2001 η απόφαση θεσμοθετήθηκε: κανένα μέλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιο για βραβείο που απονέμει η Ακαδημία.

Η υπόθεση του 1974 παραμένει μέχρι σήμερα παράδειγμα για το πώς η διαχείριση ενός θεσμού διεθνούς κύρους μπορεί να αμφισβητηθεί, όταν η εσωστρέφεια υπερισχύσει της παγκόσμιας προοπτικής.

Κατάλογος προτάσεων για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1974

Διαβάστε την πλήρη λίστα στα σουηδικά εδώ