Μόργκαν Φρίμαν: Οι τρεις ρόλοι που θεωρεί κορυφαίους στην καριέρα του

Ο Μόργκαν Φρίμαν, με αφορμή την προβολή της μίνι σειράς «The Gray House» στο Λος Άντζελες, επίλεξε τους τρεις ρόλους του σε ταινίες που αποτέλεσαν «σημεία αναφοράς για τον ίδιο».

Ο 88χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε στη New York Post, αναφέροντας τα εξής: «Η Τελευταία έξοδος (The Shawshank Redemption) είναι σίγουρα μία απ' αυτές. Πρέπει να το πω». «Επίσης το Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι (Driving Miss Daisy) και το Στηρίξου πάνω μου (Lean on Me). Αυτά είναι τα highlights».

Ο Φρίμαν πρωταγωνίστησε στο «Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι» (1989) δίπλα στους Τζέσικα Τάντι, Νταν Άκροϊντ και Πάτι ΛουΠόουν, κερδίζοντας Χρυσή Σφαίρα, ενώ η ταινία απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1990. Στο «Στηρίξου πάνω μου» (1989) και στο «Η τελευταία έξοδος» (1994) οι υποψηφιότητες δεν μετατράπηκαν σε βραβεία, όμως τα έργα απέκτησαν διαχρονικό κύρος.

Το Όσκαρ ήρθε αργότερα, το 2004, για το Million Dollar Baby.

Σήμερα, ο Φρίμαν παραμένει ενεργός, συμμετέχοντας στη σειρά Special Ops: Lioness του Taylor Sheridan, δίπλα στις Ζόι Σαλντάνα και Νικόλ Κίντμαν. Παράλληλα, συνεργάζεται με τον Κέβιν Κόστνερ ως εκτελεστικός παραγωγός στο The Gray House, μια ιστορική μίνι σειρά που εστιάζει σε τρεις γυναίκες την εποχή του Αμερικανικού Εμφυλίου.

Όσο για τη συνταξιοδότηση; Δεν είναι στα σχέδιά του. «Κράτα το σώμα μου σε κίνηση», αφηγείται, παραπέμποντας και στη συμβουλή του Κλιντ Ίστγουντ: «Μην αφήσεις τον γέρο να μπει μέσα σου». Ο Φρίμαν συνεχίζει να γυμνάζεται, να δουλεύει - και να παίζει γκολφ. «Είναι το τέλειο άθλημα για μεγαλύτερες ηλικίες», σχολιάζει με χιούμορ.

Με πληροφορίες από New York Post