Μανώλης Μητσιάς για Διονύση Σαββόπουλο: «Ήταν μία εποχή ολόκληρη στο τραγούδι»

Ο Μανώλης Μητσιάς διατηρούσε στενή σχέση με τον Διονύση Σαββόπουλο - Το «αντίο» του σπουδαίου ερμηνευτή

Ο Διονύσης Σαββόπουλος με τον Μανώλη Μητσιά στο Ηρώδειο / NDP Photo
Ο σπουδαίος ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς μίλησε σήμερα στο ONE για τον Διονύση Σαββόπουλο, τον «Νιόνιο» του ελληνικού πολιτισμού, και όχι μόνο, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 81 ετών, με τον οποίο συνδέθηκε με μία στενή φιλία.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένας από τους κορυφαίους, εάν όχι ο κορυφαίος, στο είδος του, συνδυάζοντας διαφορετικά είδη μουσικής με τη σάτιρα και το πολιτικό σχόλιο. Αυτό ήταν που τον ξεχώρισε σύμφωνα με τον κ. Μητσιά, ο οποίος τον κατέταξε στους «γίγαντες της μουσικής», όπως τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι.

«Ο Σαββόπουλος υπήρξε πολύ μεγάλος, δύσκολα να ξαναδούμε Σαββόπουλο. Ήταν μία εποχή ολόκληρη ο Σαββόπουλος που δεν θα ξανάρθει πια για το ελληνικό τραγούδι, μία εποχή όπου βγήκαν όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί, ποιητές» είπε μεταξύ άλλων ο Μανώλης Μητσιάς.

Τι είπε ο Μανώλης Μητσιάς για τον Διονύση Σαββόπουλο

«Ο Σαββόπουλος υπήρξε πολύ μεγάλος, δύσκολα να ξαναδούμε Σαββόπουλο. Ήταν μία εποχή ολόκληρη ο Σαββόπουλος που δεν θα ξανάρθει πια για το ελληνικό τραγούδι, μία εποχή όπου βγήκαν όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί, ποιητές.

Οι συνθήκες που μας επιβάλλουν η τεχνολογία και τα μεγάλα κέντρα αποφάσεων δεν είναι αυτές, που ωφελούν τη δημιουργία από νέους καλλιτέχνες. Όλα γίνονται, πλέον, ηλεκτρονικά.

Ο Σαββόπουλος υπήρξε από τους δημιουργούς, ο τρίτος της παρέας, μαζί με τον Θεοδωράκη και τον Χατζιδάκι. Η ανάγκη κάνει τον άνθρωπο να βρει άλλες δυνάμεις, που δεν τις ανακαλύπτει σε άλλες περιπτώσεις».

Πώς αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο ο Σταύρος Ξαρχάκος

Με μια ανάρτηση στο Facebook, ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 81 ετών.

Στην ανάρτησή του, με αφορμή τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο μεγάλος συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος αποπειράται να κάνει μία μίνι ανάλυση του τι είναι καλλιτέχνης και το πώς τον θέλει ο Έλληνας, αν ο Σαββόπουλος μπήκε σε αυτό το καλούπι και τι συμπεριφορά δέχτηκε.

Επισημαίνει ότι «με τον Διονύση δεν κάναμε ποτέ παρέα, δεν ήμασταν φίλοι αν και πάντα υπήρχε αλληλοεκτίμηση» και ότι σε ένα αφιέρωμα τον ονόμασε «Διόνυσο» και αυτό διότι «αυτό ήταν στα δικά μου μάτια, ένας σύγχρονος Διόνυσος».

Στη συνέχεια γράφει ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος «πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά, απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη ή ιδεολογία» και καλεί τον κόσμο να αναρωτηθεί: «πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες και όταν τους θέλουμε 'στα μέτρα μας'».

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Χαίρε Διόνυσε - Καλό σου κατευόδιο»

Πολιτισμός / Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Χαίρε Διόνυσε - Καλό σου κατευόδιο»

«Ας θυμόμαστε πόσο σκληρά κρίθηκε, ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες και όταν τους θέλουμε 'στα μέτρα μας'», έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε ανάρτησή του
