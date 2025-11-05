Λάνθιμος και ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο από την Παλαιστίνη από αύριο στα σινεμά

Με τη Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος διασκευάζει το νοτιοκορεατικό Save the Green Planet, διογκώνει την ταξική διάσταση και διαβάζει τον φόβο για το τέλος του κόσμου ως μαύρη κωμωδία.

Θα προβληθεί και η πρωτότυπη ταινία στους κινηματογράφους και έτσι θα μπορέσετε να κάνετε τις συγκρίσεις – προτιμάτε την πιο ομοιογενή και συμμαζεμένη εκδοχή της ιστορίας ή την πιο φευγάτη και ανισόρροπη; Μυστηριωδώς για τους φαν του, ο Έλληνας σκηνοθέτης ήταν εκείνος που παρέδωσε την πρώτη.

To Put your Soul on your Hand and Walk είναι ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που καταγράφει την καθημερινότητα στη Γάζα μέσω των συνομιλιών της δημιουργού Σεπιντέ Φαρσί με την φωτορεπόρτερ Φάτμα Χασόνα, η οποία δολοφονήθηκε από τον ισραηλινό στρατό μια μέρα αφού η ταινία έγινε δεκτή στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών.

Με την Christy η Σίντνεϊ Σουίνι μεταμορφώνεται σωματικά και θέτει εαυτόν στην οσκαρική συζήτηση, αν και η ταινία δεν βοηθά ιδιαίτερα την περίπτωση της – να σημειωθεί ότι καλύτερη ερμηνευτική στιγμή της ηθοποιού παραμένει το Reality, που δυστυχώς είδαν ελάχιστοι.

Ακόμα κυκλοφορούν το Surrender, μια ταινία τρόμου που αξίζει να αναζητήσουν οι φαν του παραγνωρισμένου ιρλανδικού διαμαντιού A Dark Song, το Predator: Badlands, για το οποίο δεν ακούμε εξίσου καλά λόγια με τo Prey, την προηγούμενη κινηματογραφική εξόρμηση του Νταν Τράχτεμπεργκ στο franchise, και το Grand Prix of Europe, ως κινηματογραφική babysitter για τα μικρά παιδιά.