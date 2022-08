Lady Gaga: «Καλύτερα να μην τα βάζετε με τους γκέι γάμους σε αυτή τη χώρα»

Η Lady Gaga χρησιμοποιεί τη φωνή της, όχι μόνο για να τραγουδήσει, αλλά και να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια σόου στο πλαίσιο της περιοδείας της, η διάσημη τραγουδίστρια δήλωσε την στήριξή της στην ισότητα των γάμων και το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Αυτός μπορεί να μην είναι ο εθνικός ύμνος, αλλά είναι ο εθνικός μας ύμνος!» αναφώνησε πριν ερμηνεύσει το «Born This Way» και συνέχισε, «Καλύτερα να μην τα βάζετε με τους γάμους ομοφυλοφίλων σε αυτή τη χώρα!».

Σε άλλο σημείο, η Lady Gaga αφιέρωσε το The Edge of Glory σε «κάθε γυναίκα στην Αμερική».

«Σε κάθε γυναίκα που τώρα πρέπει να ανησυχεί για το σώμα της, στην περίπτωση που μείνει έγκυος», πρόσθεσε.

"I would like to dedicate this song to every woman in America. To every woman who now has to worry about her body if she gets pregnant. I pray that this country will speak up and we will not stop until its right!" - Lady Gaga talking about abortion rights at The #ChromaticaBallDC pic.twitter.com/YjwlC0rg7C