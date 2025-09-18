ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΝΟΥΝ ΓΕΝΙΕΣ

LifO Newsroom
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
/ Φωτ.: NDP
0

Περίπου 60.000 θεατές κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, στη μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Η εκδήλωση, με τίτλο «Άξιος Εστί», αποτέλεσε μια από τις πιο συγκινητικές μουσικές βραδιές της χρονιάς.

Στη σκηνή ανέβηκαν γνωστοί καλλιτέχνες που ερμήνευσαν εμβληματικά τραγούδια του «σερ» του ελληνικού τραγουδιού. Μεταξύ αυτών οι: Σταύρος Ξαρχάκος, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστος Δάντης, Γιώργος Μαργαρίτης, Πέτρος Γαϊτάνος, Πέγκυ Ζήνα, Κώστας Μακεδόνας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Μάριος Φραγκούλης, Κώστας Χατζής και Γρηγόρης Μπιθικώτσης (υιός). Στη βραδιά συμμετείχε και ο Γιάννης Μπέζος, ερμηνεύοντας με τον δικό του τρόπο κομμάτια του σπουδαίου τραγουδοποιού.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια, τη σκηνοθεσία και την παρουσίαση είχε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος έδωσε το στίγμα της βραδιάς με λόγια συγκίνησης και αναφοράς στη διαχρονική αξία του Μπιθικώτση.

Το κοινό, γεμάτο συγκίνηση και νοσταλγία, τραγούδησε μαζί με τους καλλιτέχνες, σε μια βραδιά που απέδειξε ότι η φωνή και το έργο του Γρηγόρη Μπιθικώτση συνεχίζουν να συγκινούν και να ενώνουν γενιές.

Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Κώστας Χατζής/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Μάριος Φραγκούλης/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Ηρώ Σαΐα/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Στέλιος Ρόκκος/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Αντώνης Ρέμος/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Πίτσα Παπαδοπούλου/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Γρηγόρης Μπιθικώτσης/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Γιάννης Μπέζος/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Σταύρος Ξαρχάκος/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Δημήτρης Μπάσης/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Ρένα Μόρφη/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Γιάννης Κότσιρας/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Πέγκυ Ζήνα/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Μανώλης Καραντίνης/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Γιάννης Ζουγανέλης/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Χρήστος Δάντης/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Πέτρος Γαϊτάνος/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Μελίνα Ασλανίδου/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Θέμης Αδαμαντίδης/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Τεκετζήδες/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Λάκης Λαζόπουλος/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Νίκος Στρατηγός/ Φωτ.: NDP
Καλλιμάρμαρο: 60.000 θεατές στη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση Facebook Twitter
Κώστας Χατζής-Γιώργος Μαργαρίτης/ Φωτ.: NDP

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ερωτικές αναζητήσεις και περιπέτειες στη Βόρεια Ελλάδα από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ερωτικές αναζητήσεις και περιπέτειες στη Βόρεια Ελλάδα από αύριο στους κινηματογράφους

Σε μια «μεταβατική» εβδομάδα για τον κινηματογραφικό προγραμματισμό ξεχωρίζουν το καλόψυχο «Big Bold Beautiful Journey» με τον Κόλιν Φάρελ και τη Μάργκο Ρόμπι, το «My Friend Eva» του πάντα αξιόπιστου Σεσκ Γκάι και το «Τin Soldier», επειδή έφερε στην Ελλάδα για γυρίσματα τον Ντε Νίρο, τον υιό Ίστγουντ και τον Τζέιμι Φοξ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο Πολ Μεσκάλ στο εξώφυλλο του Rolling Stone: «Δεν είχα το ταλέντο που ένιωθα ότι είχαν οι άλλοι»

Πολιτισμός / Ο Πολ Μεσκάλ στο εξώφυλλο του Rolling Stone: «Δεν είχα το ταλέντο που ένιωθα ότι είχαν οι άλλοι»

Από την περίοδο που σκεφτόταν να τα παρατήσει, ο Μεσκάλ έφτασε στη λίστα των υποψηφιοτήτων για Όσκαρ και έγινε το «Μήλον της Έριδος» κορυφαίων σκηνοθετών και σχεδιαστών μόδας
LIFO NEWSROOM
Γκρέτα Γκάρμπο: Η μυστηριώδης ζωή της «σφίγγας της Σουηδίας» που «αποπλάνησε» το Χόλιγουντ

Πολιτισμός / Γκρέτα Γκάρμπο: Η μυστηριώδης ζωή της «σφίγγας της Σουηδίας» που «αποπλάνησε» το Χόλιγουντ

Η Σουηδέζα ηθοποιός, θα αποσυρθεί σε ηλικία μόλις 36 χρόνων από το σινεμά, όταν βρισκόταν στην κορυφή, ζώντας τα υπόλοιπα 49 χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τροφοδοτώντας μία ασυγκράτητη μυθολογία γύρω από την προσωπικότητά της, με φήμες, ιστορίες, πληροφορίες, για τη ζωή της, τους πολυάριθμους έρωτές της, την αθεράπευτη προσμονή μίας επιστροφής της στα πλατό
LIFO NEWSROOM
 
 