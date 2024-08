Η Μπλέικ Λάιβλι, το Άλιεν και ο Ματ Ντίλον από αύριο στους κινηματογράφους

Δυο ταινίες που συζητιούνται πολύ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού εδώ και μερικές εβδομάδες προβάλλονται από αυτή την Πέμπτη και στη χώρα μας.

Το Alien: Romulus πήρε αρκετά καλές κριτικές και δεν δυσαρέστησε τους φαν, επιβεβαιώνοντας ότι όταν η προσπάθεια για κάτι διαφορετικό προκαλέσει την οργή των τελευταίων, ο καλύτερος τρόπος για να τους καλοπιάσεις είναι ένα κινηματογραφικό best of με άφθονα easter eggs. Χαμηλώστε τις προσδοκίες σας και θα περάσετε μια χαρά, κάτι που μάλλον δεν μπορούμε να ισχυριστούμε για το It Ends with Us, εκτός κι αν σας έλειψαν comfort δραματικές σειρές περασμένων εποχών και θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι ανάλογο στη μεγάλη οθόνη - το κάνει επαρκώς και έχει και tracklist διαλεχτή, από Rhye μέχρι Τομ Γιορκ και από Άλντους Χάρντινγκ μέχρι Λάνα Ντελ Ρέι.

Στο Haunted Heart ο Φερνάντο Τρουέμπα – ναι, αυτός του Belle Epoque και του Chico and Rita - πετάχτηκε μέχρι το Πήλιο για να γυρίσει ερωτικό θρίλερ με τον Ματ Ντίλον, αλλά τον πλάνεψαν οι εμορφιές, ίσως και οι τυροκαυτερές, και ξέχασε να φέρει και το σενάριο μαζί του. Βραδυφλεγές, σημειακό, ξεχειλωμένο, αν και ποτέ προσβλητικό, για να είμαστε δίκαιοι. Στο θριλερικό σκέλος εκτελεί καλύτερα τη δουλειά το ισλανδικό Cold, διαθέτοντας μια απρόσμενη σεναριακή ανατροπή, αλλά και μερικά παντελώς αχρείαστα jump scares – δεν είναι ταινία τρόμου κι ας θέλει να την παραστήσει.

Τέλος, μετά το Sunset Boulevard, ακόμα μια μεγάλη ταινία του Μπίλι Γουάιλντερ επιστρέφει σε επανέκδοση, το Double Idemnity. Αρχετυπικό νουάρ, το διαμάντι του στέμματος στη συνεργασία Μπάρμπαρα Στάνγουικ–Φρεντ ΜακΜάρεϊ και με τον Έντουαρντ Τζ. Ρόμπινσον σε έναν ρόλο που κρύβει ομοερωτικό μυστικό και «μεγαλώνει» την ταινία ακόμα περισσότερο.