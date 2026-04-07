Η Τζέσικα Λανγκ γύρισε στο American Horror Story και το Murder House πλανάται ξανά από πάνω της

Η Jessica Lange επιστρέφει επίσημα στο American Horror Story για τη 13η σεζόν, με την παραγωγή να δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες από το γύρισμα και να επιβεβαιώνει ότι τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ryan Murphy Productions, η Lange εμφανίζεται από πίσω, μπροστά σε ένα γοτθικό παράθυρο, με μπλε φόρεμα, μαύρα τακούνια και χτένισμα που θυμίζει έντονα την αισθητική της Constance Langdon. Επισήμως, ο ρόλος της δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η πρώτη αυτή εικόνα, όμως, δύσκολα διαβάζεται ως κάτι ουδέτερο, ειδικά για όσους θυμούνται το Murder House και τη φιγούρα με την οποία η Lange ταυτίστηκε όσο λίγες στο σύμπαν της σειράς.

Η ηθοποιός υπήρξε από τα πιο καθοριστικά πρόσωπα των πρώτων χρόνων του franchise. Ξεκίνησε από το Murder House ως Constance Langdon και συνέχισε με κεντρικούς ρόλους στα Asylum, Coven και Freak Show, πριν επιστρέψει το 2018 στο Apocalypse. Η νέα της εμφάνιση σηματοδοτεί την πρώτη της επιστροφή στο AHS μετά από οκτώ χρόνια.

Η 13η σεζόν φέρνει ξανά μαζί και άλλα γνώριμα πρόσωπα της ανθολογίας, όπως τους Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe και Leslie Grossman, ενώ στο καστ έχει προστεθεί και η Ariana Grande.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε η υπόθεση της σεζόν ούτε η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η πρώτη εικόνα έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε: επιβεβαίωσε την επιστροφή της Jessica Lange και άνοιξε αμέσως τη συζήτηση για το αν το American Horror Story ξαναγυρίζει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς μύθους του.