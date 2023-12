Γουινόνα Ράιντερ: Νέο βιβλίο με πάνω από 100 αδημοσίευτες φωτογραφίες της

Ένα νέο βιβλίο για την Γουινόνα Ράιντερ περιλαμβάνει περίπου 100 φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από έναν από τους καλύτερους φίλους της.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Ρόμπερτ Ριτς, οποίος συνάντησε την γνωστή ηθοποιό Γουινόνα Ράιντερ μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Girl, Interrupted» το 1999, όταν εκείνη έκανε αγορές από το κατάστημα του γνωστού σχεδιαστή Μαρκ Τζέικομπς στο Mercer Hotel στη Νέα Υόρκη. Ο Ριτς, σύμφωνα με το Variety, ο οποίος ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας για τον σχεδιαστή εκείνη την εποχή, πλησίασε νευρικά την ηθοποιό.

«Είπα: Μου άρεσε το "Girl Interrupted" και εκείνη απάντησε: "Είναι μια ταινία για κορίτσια"» ανέφερε ο Ρόμπερτ Ριτς. «Εγώ είπα τότε: "Είμαι τύπος που του αρέσουν ταινίες για κορίτσια» προσθέτει.

Έγιναν γρήγορα φίλοι. Σήμερα δύο δεκαετίες αργότερα, ο Ρόμπερτ Ριτς είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Winona», που περιλαμβάνει περισσότερες από 100 φωτογραφίες της Γουινόνα Ράιντερ, ενώ το προλογίζει ο ίδιος ο Μαρκ Τζέικομπς.

Όταν ο Ριτς ρωτήθηκε από το Variety πόσες φωτογραφίες της γνωστής ηθοποιού έχει απάντησε: «Τόνους. Πρώτα ήταν οι Polaroids στο γραφείο. Ήξερα τη Γουινόνα πριν από τις φωτογραφικές μηχανές, οπότε μόλις είχαμε φωτογραφικές μηχανές, ξεχάστε το. Υπάρχουν ακόμα παλιά τηλέφωνα από τα οποία δεν είχα κατεβάσει ποτέ τις φωτογραφίες και έτσι βρήκαμε έναν τόνο φωτογραφίες και σε αυτά. Θα μπορούσα να κάνω άλλα 10 βιβλία με τη Γουινόνα».

Οι εικόνες καταγράφουν τη φιλία τους, με αρχή το υπόγειο του καταστήματος Μαρκ Τζέικομπς, σε ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες και στα σπίτια τους. Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι του Ρόμπερτ Ριτς. «Πηγαίναμε μαζί σινεμά, κοιμόμασταν ο ένας στο σπίτι του άλλου» λέει ο Ριτς στο wmagazine.

«Έμενα για πολύ καιρό στο Λος Άντζελες και εκείνη στη Νέα Υόρκη, οπότε όταν ήμουν εκεί την έβλεπα και το αντίστροφο. Και ήταν τόσο αστείο, γιατί κάθε φορά που την έβλεπα, έκανε μια διαφορετική ταινία και δεν μπορούσα ποτέ να την αναγνωρίσω αμέσως. Ήταν πάντα τελείως διαφορετική, με ξανθά μαλλιά, μακριά μαλλιά, κοντά μαλλιά. Χρειαζόταν να περάσουν πέντε δευτερόλεπτα για να καταλάβω - ω θεέ μου, είναι η Γουινόνα» αναφέρει.

Πολλές φωτογραφίες είναι από το κατάστημα Μαρκ Τζέικομπς, με άλλες σούπερ σταρ όπως η Γκρέις Τζόουνς και η Κέιτ Μος. Υπάρχουν φωτογραφίες από τις πιο λαμπερές βραδιές τους, όπως όταν ο Ρόμπερτ Ριτς και η Γουνόνα Ράιντερ παρευρέθηκαν μαζί στο Met Gala του 2009.

«Ο Μαρκ ήταν οικοδεσπότης με την Κέιτ Μος, η Σέλμα Μπλερ ήταν εκεί, η Μαντόνα, επειδή μόλις είχε κάνει τις διαφημίσεις LV» θυμάται ο Ριτς. «Και το τραπέζι του Μαρκ ήταν γεμάτο Βραζιλιάνους» σημειώνει.

Για το βιβλίο «Winona» που κυκλοφορεί από τον IDEA ο Ρόμπερτ Ριτς συνεργάστηκε με τη Φραντσέσκα Σορέντι.

A new Winona Ryder coffee table book includes around 100 never-before-seen photographs of the star taken by one of her best friends, Robert Rich.



"I could do another 10 books of Winona," he says. "I just texted her the idea and she loved it." https://t.co/Mrh1cFetG5 pic.twitter.com/0BRjr5TCG9